Türkiye boğazları Rusya'ya kapattı mı?

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek üzere bakanlık binasına gitti. Bodnar yaptığı açıklamada, "Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö Anlaşması'nın 19. maddesi devreye koyulmalıdır" dedi.

TÜRKİYE RUSYA'YA BOĞAZLARI KAPATACAK MI?

Montrö Sözleşmesi'ne göre Boğazlar'ın kontrolü Türkiye'de 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol Türkiye'ye ait. Sözleşme Ankara'ya savaş gemilerinin geçişini düzenleme ve savaş halinde ya da tehdit durumunda yabancı savaş gemilerine Boğazlar'ı kapatma yetkisi veriyor. Ancak boğazlar Rusya’ya henüz kapatılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları çerçevesinde bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Ukrayna krizini değerlendirdi.

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Çavuşoğlu, Rusya'nın ilhakına karşı olduklarını ve bölgede savaş istemediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin başından beri bu konudaki tutumu net. Biz her ikisiyle de iyi ilişkileri olan bir devlet olarak tansiyonun düşmesi için elimizden gelen sağduyulu çabayı gösterdik. Bir ilhaka ya da savaşa karşıyız, tanımaya karşıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz savaşın tarafı değiliz. Herhangi bir çatışmanın içinde olacak bir ülke değiliz. Dengeli ama hakkaniyetten yana uluslararası hukuktan yana ilkesel tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu askeri harekatın bir an önce bitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

'BOL BOL NASİHAT ÇEKİYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında batı ülkelerinin ve Avrupa Birliğinin kararlı bir duruş sergilemediğini belirterek," Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adam var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok." dedi.

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ÖZGÜN Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi nedir? Montrö'nun 19. maddesi Boğazlarda Geçiş Özgürlüğü!