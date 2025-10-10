TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2. dönem TUS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuç ekranı üzerinden yerleştikleri programları, taban puanları ve kontenjan bilgilerini görüntüleyebiliyor.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM, 2 Ekim'de tercih işlemi biten 2. dönem TUS için sonuçları duyurdu.
Sınava katılan adaylar sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaprak görüntüleyebilecek.
2. dönem TUS uygulaması 17 Ağustos'ta yapılmıştı.
TUS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
1. dönem TUS sınavı ÖSYM tarafından 23 Mart'ta gerçekleşti. Tercihler 21-27 Mayıs 2025 tarihinde alınmış ve yerleştirmeler de 3 Haziran'da duyurulmuştu.
TUS NEDİR?
Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri için ÖSYM tarafından uygulanan sınav türüdür. Uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini sınayan sorular yer alıyor.
TUS uygulaması yılda iki defa gerçekleşiyor.