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Tuzla kura çekimi canlı yayın: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları bugün belli oluyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekimi ile birinci ve ikinci etaplar halinde çekilen kuralar ile bu illerde yapılacak olan konutların hak sahipleri belirlendi. Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi canlı yayının ardından belli oluyor. 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. İşte 30 Kasım Çarşamba İstanbul Tuzla TOKİ canlı yayını, kura sonuçları, asil ve yedek isim listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI: Tuzla TOKİ kura çekilişi canlı yayın: İstanbul Tuzla TOKİ sonuçları, 2+1 3+1 konutları asil ve yedek isim listesi sorgulama!
Tuzla TOKİ kura sonuçları

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile çekilmeye başlandı. TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 1-7 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 13.807 konut için kura çekilecek. Kura çekimi yapılacak iller; İstanbul Tuzla, Bolu, Karaman, Düzce, Konya, Zonguldak, Bartın ve Karabük olarak açıklandı. 50 Bin Sosyal Konut'' kapsamında İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi projemizin konut kurası başlıyor. Peki Tuzla TOKİ kazanan isimler belli oldu mu? İşte internette en çok aratılan 1+1. 2+1, 3+1 İstanbul Tuzla TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi...

Tuzla TOKİ kura sonuçları

TOKİ kura çekilişleri canlı olarak TOKİ'nin resmi Youtube adresi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Tuzla TOKİ kura çekilişlerini aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

TUZLA CANLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İZLE

Tuzla TOKİ kura sonuçları yapılacak kura çekilişinin hemen ardından belli olacaktır. Tuzla TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesini haberimize ekleyeceğiz.

Tuzla TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Tuzla TOKİ kura sonuçları belli olduğunda asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alacaktır.

TUZLA TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

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