Anayasanın uygulanışına göre tüzük ve yönetmelik kavramları önem ifade eder. Çoğu zaman tüzük ve yönetmelik kavramları birbirine karıştırılmaktadır. Peki, yönetmelik nedir? Tüzük nedir? Tüzük ve yürürlülük arasındaki fark nedir? İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

TÜZÜK NEDİR?

Bakanlar kurulu tarafından, kanunların uygulanabilirliğini göstermek, kanunların emrettiği işleri belirtmek üzere Danıştay’ın incelemesinden geçirilerek çıkarılan düzenleyici metindir. 1982 Anayasasının 115. maddesine göre hukukumuzda tüzük yapmaya yetkili tek organ Bakanlar Kuruludur. Tüzükler Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yayınlanır.

YÖNETMELİK NEDİR?

1982 Anayasasının 124. maddesine göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler çıkarabilir. Hangi yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayınlanacağı kanunda belirtilir.

TÜZÜK VE YÖNETMELİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kanun ve Tüzüklerin uygulanabilmesi için yönetmelik çıkarılır. Yönetmeliğin konusu kanunların ve tüzüklerin uygulanmasının sağlanmasıdır. Yönetmelikler bunlara aykırı hükümler içeremez. Yönetmeliklerin de bir idari işlem olarak idari yargı kapsamına girdiği kuşkusuzdur.

Yönetmeliklerin denetimi idari yargıda gerçekleştirilir. Anayasa’nın 124.maddesi, yönetmelik çıkarılmasıyla ilgili hükümleri düzenlemiştir. Kanun ve tüzüklerin işler hale gelebilmesi için yönetmeliklere ihtiyaç duyulur. Yine, hangi yönetmeliğin Resmi Gazete’de duyurulup duyurulmayacağı için de Anayasa’ya bakılır.

KİMLER YÖNETMELİK ÇIKARABİLİR?

önetmelik çıkarma yetkisi olan idareler sırasıyla; Başbakanlık ve Bakanlıklar ve Kamu tüzel kişilerdir. İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy gibi yerel yönetimler tüzel kişiliklere sahip olduğu için yönetmelik çıkarabilirler.







