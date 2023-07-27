Üniversite tercihi yapmak için kaç puan gerekir?
Üniversite tercih başvurusu yapmak için en az puan, aday olunan bölüme göre değişmektedir. Genel olarak, TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, üniversite tercih başvurusu yapabilirler. Ancak, bazı bölümler için daha yüksek TYT puanı gerekebilir. Örneğin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi bölümler için YKS puanı, başarı sıralaması yüksek olması gerekiyor.
TYT ve AYT’den tercih yapmak için kaç puan gerekir?
TYT'den ise en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekmektedir. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapma hakkını elde edebilecektir.