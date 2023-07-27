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TYT ve AYT’den tercih yapmak için kaç puan gerekir?

Üniversite tercih başvurusu yapmak için en az puan, aday olunan bölüme göre değişmektedir. ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Buna göre, YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecekler. Adaylar, üniversite tercih başvurusu yapmadan önce, tercih edecekleri bölümlerin taban puanlarını incelemelidirler. Taban puanları, ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilir. Peki tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası nedir? İşte üniversite tercih kılavuzu başarı sıralaması, taban puanları ile özel koşullar.

16:36 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üniversite tercihi yapmak için kaç puan gerekir?

Üniversite tercihi yapmak için kaç puan gerekir?

Üniversite tercih başvurusu yapmak için en az puan, aday olunan bölüme göre değişmektedir. Genel olarak, TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, üniversite tercih başvurusu yapabilirler. Ancak, bazı bölümler için daha yüksek TYT puanı gerekebilir. Örneğin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi bölümler için YKS puanı, başarı sıralaması yüksek olması gerekiyor.

TYT ve AYT’den tercih yapmak için kaç puan gerekir?

TYT'den ise en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki Alan Yeterlilik testlerinden (AYT) alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekmektedir. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapma hakkını elde edebilecektir.

Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir?

Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

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#yks 2023 tercih kılavuzu
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