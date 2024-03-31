Ulaş Seçim Sonuçları Yenişafak'ta! Seçim yasaklarının sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe oy oranları ve 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları canlı olarak Yenişafak seçim 2024 sayfası üzerinden takip edilebilecek. Aynı zamanda illerin ve ilçelerin geçmişe ait seçim sonuçları da yine Seçim 2024 sayfasında olacak. Ulaş seçim sonucu anlık olarak yenisafak.com’da olacak. İşte Ulaş 2024 seçim sonuçları canlı takip linki ve anlık sonuçlar ile ilgili detaylar…

Ulaş Seçim Sonuçları 2024

Ulaş ilçesi dâhil olmak üzere, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay için Yenişafak seçim 2024 sayfasını takip edebilirsiniz. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve Ulaş seçim sonuçlarına dair tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

Ulaş 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

MHP - Turan İlbey %31,9

AK PARTİ - Cemalettin Karacalar %30,7

CHP - Murat Sulakcı %30,0

BBP - Kadir Aydın %6,70

SAADET - Adem Işık %0,48

BTP - Gülbahar İzgi %0,09

Ulaş 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Yeniden Refah Partisi Cemalettin Karacalar - (Sivas / Ulaş)

Cumhuriyet Halk Partisi İsmail Sırataş - (Sivas / Ulaş)

Büyük Birlik Partisi Musa Çelik - (Sivas / Ulaş)

Saadet Partisi Ömer Faruk Koç - (Sivas / Ulaş)

Bağımsız Türkiye Partisi Önder Yılmaz - (Sivas / Ulaş)

Ulaş Hakkında

Sivas'ın Ulaş ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde bulunur ve Sivas iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık bir yapıya sahiptir ve genellikle ormanlarla kaplıdır. Ulaş, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları ve tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Günümüzde, Ulaş ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, doğal güzellikleri ve tarihi mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir.



