Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programa başvurular, 23 Aralık itibariyle başladı. Ulusal Staj Programı

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