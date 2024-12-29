Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Staj Programı, 2025 yılı için başvuruları 23 Aralık itibariyle başladı. Peki, Ulusal Staj Programı başvuru süresi ne zaman sona erecek ve programa nasıl başvurulacak, şartlar neler?
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
OECD tarafından üye ülkelere örnek gösterilen program, gençlerin iş dünyasına hazırlık sürecine destek sağlıyor ve nitelikli iş gücü yetiştirme konusunda önemli bir model oluşturuyor.
Adayların, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif becerileri esas alınarak kimlik bilgilerinin gizli tutulduğu, böylece işverenlerin yalnızca yetkinliklere odaklanmasının sağlandığı program, Türkiye, KKTC ve yurt dışında uygulanmaya devam ediliyor.
Programda staj imkanları, yurt içinde Bakanlıklar, Başkanlıklar, ilgili bağlı kuruluşlar ve özel sektör firmaları, yurt dışında ise Türkiye'nin kamu temsilcilikleri ve Büyükelçilikleri tarafından sunuluyor.
Ulusal Staj Programına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabiliyor.
Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.