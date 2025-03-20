ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI: Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

"Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu ve özel performansın 7 binden fazla kurum ve düzeni yer aldığıUlusal Staj Programı 2025için başvTürkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgünlisans ve ön lisans lisansıile *Yurt dışında yüksek lisans veya doktora yapan Türk vatanmavi kart sahibini tanıtmasonuçların açıklanması bekleniyor .Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...