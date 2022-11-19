Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak 2023? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Yüzbinlerce öğretmen uzman ve başöğretmenlik unvanına sahip olmak ve maaş artışı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına giriyor. Sınava katılan öğretmenler sınavdan başarılı olunması durumunda maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar? 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? İşte detaylı bilgiler...

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