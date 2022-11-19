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Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak 2023?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Yüzbinlerce öğretmen uzman ve başöğretmenlik unvanına sahip olmak ve maaş artışı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına giriyor. Sınava katılan öğretmenler sınavdan başarılı olunması durumunda maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar? 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzman öğretmen maaş farkı: 2023 Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak, ne kadar artacak?
Uzman öğretmen maaşı

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğretmenlerin maaşlarında artış yaşanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

10 yılını tamamlamış öğretmenlere hem bir derece yükselme fırsatı hem de maaşlarında ek ödeme fırsatı sunacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK 2023?

Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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