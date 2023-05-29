YÖK tarafından vakıf üniversitelerine gönderilen "Eğitim ve Öğretim Ücreti" konulu yazıda, bazı üniversitelerin eğitim ve öğretim ücretlerine enflasyon oranının üzerinde zam yaptıklarına dair şikayetler olduğu belirtildi.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli heyetlerinin, eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde vakıf yükseköğretim kurumlarının kâr amacı güdemeyeceklerine ilişkin mevzuat düzenlemelerine işaret edilen yazıda, öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, eğitim ve öğretim ücreti artış sınırının enflasyonun üzerinde olmaması istendi.

Yazıda ayrıca daha önce vakıf yükseköğretim kurumlarına duyurulan "Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören vatandaşlar ile öğrencilerin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi çeşitli etkenlerin bir arada değerlendirildiği ve depremzede öğrencilere, eğitim ve öğretim ücretleri ile burs ve barınma ihtiyaçları konularında kolaylık sağlamaları" kararı da hatırlatıldı.

2022-2023 özel üniversite fiyatları

2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 278.000 TL Tıp Fakültesi için KDV dâhil 382,300 TL, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 278.000 TL olmuştu.

Tıp Fakültesi - 147.630 TL

Diş Hekimliği Fakültesi - 126.710 TL

Psikoloji - 76.240 TL

İletişim Fakültesi - 57.330 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi - 57.330 TL

Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik, Kimya Mühendisliği - 57.330 TL olmuştu. Fiyatlar üniversitelere göre de değişmekte.



