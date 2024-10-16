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Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

Vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi

10:2616/10/2024, Çarşamba
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İstanbul vapur seferleri
İstanbul vapur seferleri

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşte, 16 Ekim 2024 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. İşte, 16 Ekim 2024 Çarşamba İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....

İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ HANGİLERİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak;

  1. Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
  2. Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
  3. Beykoz-Sarıyer Hattı
  4. Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
  5. Çengelköy-Kabataş Hattı
  6. Küçüksu-İstinye Hattı
  7. Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
  8. Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
  9. Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı

VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şehir Hatları, vapur seferlerinin başlayacağı saate dair net bir açıklama yapmadı.

Sıcaklıklar yerini soğuk havaya bırakıyor! Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bugün hava durumu, ülke genelinde değişkenlik gösteriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterebilir. Yarın için hava durumu raporları, bu yağışların yerini daha güneşli bir havaya bırakacağını müjdeliyor. Perşembe günü ise Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. İşte 16 Ekim Çarşamba il il hava durumu tahmini ...

#Vapur seferleri
#İstanbul
#Meteoroloji

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