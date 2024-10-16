İstanbul vapur seferleri
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşte, 16 Ekim 2024 İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; seferler ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. İşte, 16 Ekim 2024 Çarşamba İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri....
İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ HANGİLERİ?
İSTANBUL'DA İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ HANGİLERİ?
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre; elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak;
- Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı
- Üsküdar-Karaköy-Eminönü Hattı
- Beykoz-Sarıyer Hattı
- Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) Hattı
- Çengelköy-Kabataş Hattı
- Küçüksu-İstinye Hattı
- Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş Hattı
- Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı
- Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı
VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şehir Hatları, vapur seferlerinin başlayacağı saate dair net bir açıklama yapmadı.
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