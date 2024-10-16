Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bugün hava durumu, ülke genelinde değişkenlik gösteriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterebilir. Yarın için hava durumu raporları, bu yağışların yerini daha güneşli bir havaya bırakacağını müjdeliyor. Perşembe günü ise Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. İşte 16 Ekim Çarşamba il il hava durumu tahmini ...