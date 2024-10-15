Meteoroloji günlük hava durumu raporunu yayınladı. Bugün hava durumu, ülke genelinde değişkenlik gösteriyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde soğuk hava etkisini gösterebilir. Yarın için hava durumu raporları, bu yağışların yerini daha güneşli bir havaya bırakacağını müjdeliyor. Perşembe günü ise Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek. İşte 16 Ekim Çarşamba il il hava durumu tahmini ...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 15 EKİM 2024
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli; güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batısında pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Perşembe gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Perşembe ve cuma günleri için uyarıda bulunan NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan: "İstanbul ve Ankara gibi birçok kentin Ekim ayı ortalama sıcaklığı 20 derece. Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı hala 28'lere kadar çıkıyor. Çarşamba öğleden sonra Rusya üzerinden soğuk hava dalgası gelecek. Sıcaklıklar 7-8 derece daha düşük olacak. Perşembe ve cuma bu soğuk havayı daha fazla hissedeceğiz. İstanbul salı günü 21 ama perşembe günü hissedilen sıcaklık 10-11 derece." değerlendirmesinde bulundu.
KAR GELİYOR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Orta ve Doğu Karadeniz doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur var. Diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklıklar değişmiyor. Yarın Marmara dahil kuzey ve doğuda yağış alanı genişliyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar azalacak. Anadolu’da yükseklere kar yağabilir”