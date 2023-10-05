|
Özgün

WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? WhatsApp yeni özellikleri

WhatsApp güncellemesi nasıl yapılır? Son yılların en popüler ve sıkça kullanılan uygulaması olan WhatsApp'a yeni bir güncelleme daha geldi. WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler geliştirmektedir. 2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikleri, WhatsApp'ın son sürümünü indirmek ve detayları görmek için haberimizin devamına bakabilirsiniz.

Yeni Şafak
11:32 . 5/10/2023 Perşembe
Diğer
Whatsapp güncelleme

Whatsapp güncelleme

WhatsApp
güncellemesi yapmak isteyen kullanıcılar haberimizden bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Pek
i WhatsApp
'a gelen
yeni özellikler
neler?

WhatsApp En Yeni Özellikler

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler geliştirmektedir. 2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikler şunlardır:

Mesaj düzenleme:
Kullanıcılar, mesajlarını gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleme yeteneğine sahip oldu.
Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP)
: Kullanıcılar, görüntülü aramalar sırasında uygulamadan ayrılmadan başka şeyler yapabilir.
Sohbet aktarımı
: Kullanıcılar, sohbetlerini bir cihazdan diğerine aktarabilir.
Görüntülü aramalar için yatay mod desteği:
Kullanıcılar, görüntülü aramaları yatay modda yapabilir.
Bilinen numaralardan gelen aramaları sessize alma
: Kullanıcılar, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alabilir.

Bu yeni özellikler, WhatsApp'ı daha kullanışlı ve verimli hale getirmektedir.

Mesaj düzenleme özelliği, kullanıcıların hatalarını düzeltmesine veya mesajlarını daha iyi hale getirmesine yardımcı olur. Bu özellik, özellikle iş veya eğitim amaçlı WhatsApp kullanan kullanıcılar için kullanışlıdır.

Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP) özelliği, çoklu görev yapmayı kolaylaştırır. Bu özellik, kullanıcıların görüntülü arama yaparken aynı zamanda başka şeyler de yapmasına olanak tanır.

Sohbet aktarımı özelliği, kullanıcıların verilerini kaybetmesini önler. Bu özellik, yeni bir cihaza geçerken kullanıcıların sohbetlerini kolayca aktarmasını sağlar.

Görüntülü aramalar için yatay mod desteği özelliği, daha doğal bir görüntülü arama deneyimi sunar. Bu özellik, özellikle tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanışlıdır.

Bilinen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği, kullanıcıların spam çağrılarından korunmasına yardımcı olur. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak sessize alır.

WhatsApp, bu yeni özelliklerin yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor.

WhatsApp Güncellemesi Nasıl Yapılır?

WhatsApp güncellemesini İOS, Android ya da Windows Phone cihazlarınıza yapmak için detaylarda verdiğimiz bağlantıları kullanabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın yeni özellikleri ve güncelleme işlemleri.

WhatsApp güncellemesi, uygulamanın en son sürümüne sahip olmanızı sağlar. Bu, yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin keyfini çıkarmanıza ve güvenlik açıklarından korunmanıza yardımcı olur.

Android- iPhone WhatsApp Güncellemesi

WhatsApp'ı güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Android

Google Play Store uygulamasını açın.

Profil resminize dokunun.

Uygulamaları ve cihazınızı yönetin'e dokunun.

WhatsApp'a dokunun.

Güncelle'ye dokunun.

iPhone

App Store uygulamasını açın.

Profil resminize dokunun.

Yüklemeler ve güncellemeler'e dokunun.

WhatsApp'a dokunun.

Güncelle'ye dokunun.

WhatsApp, güncellemeleri otomatik olarak yüklemek için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

Android

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar'a dokunun.

Hesap'a dokunun.

Otomatik güncelleme'ye dokunun.

Otomatik güncelleme'yi seçin.

iPhone

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar'a dokunun.

Genel'e dokunun.

Otomatik güncellemeler'e dokunun.

Uygulamalar'ı seçin.

WhatsApp'a dokunun.

Otomatik güncelleme'yi seçin.

WhatsApp'ı güncelledikten sonra, uygulamayı yeniden başlatmanız gerekebilir.





#WhatsApp
#Güncelleme
#GIF
#Yeni özellikler
#WhatsApp indir
#İOS
#Android
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 1453 sözleşmeli personel alacak