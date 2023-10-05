WhatsApp güncellemesi yapmak isteyen kullanıcılar haberimizden bu işlemleri gerçekleştirebilirler. Pek i WhatsApp 'a gelen yeni özellikler neler?

WhatsApp En Yeni Özellikler

WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak yeni özellikler geliştirmektedir. 2023 yılında WhatsApp'a gelen yeni özellikler şunlardır:

Mesaj düzenleme: Kullanıcılar, mesajlarını gönderdikten sonra 15 dakika içinde düzenleme yeteneğine sahip oldu.

Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP) : Kullanıcılar, görüntülü aramalar sırasında uygulamadan ayrılmadan başka şeyler yapabilir.

Sohbet aktarımı : Kullanıcılar, sohbetlerini bir cihazdan diğerine aktarabilir.

Görüntülü aramalar için yatay mod desteği: Kullanıcılar, görüntülü aramaları yatay modda yapabilir.

Bilinen numaralardan gelen aramaları sessize alma : Kullanıcılar, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alabilir.

Bu yeni özellikler, WhatsApp'ı daha kullanışlı ve verimli hale getirmektedir.

Mesaj düzenleme özelliği, kullanıcıların hatalarını düzeltmesine veya mesajlarını daha iyi hale getirmesine yardımcı olur. Bu özellik, özellikle iş veya eğitim amaçlı WhatsApp kullanan kullanıcılar için kullanışlıdır.

Görüntülü aramalarda Resim içinde resim (PIP) özelliği, çoklu görev yapmayı kolaylaştırır. Bu özellik, kullanıcıların görüntülü arama yaparken aynı zamanda başka şeyler de yapmasına olanak tanır.

Sohbet aktarımı özelliği, kullanıcıların verilerini kaybetmesini önler. Bu özellik, yeni bir cihaza geçerken kullanıcıların sohbetlerini kolayca aktarmasını sağlar.

Görüntülü aramalar için yatay mod desteği özelliği, daha doğal bir görüntülü arama deneyimi sunar. Bu özellik, özellikle tabletlerde ve dizüstü bilgisayarlarda kullanışlıdır.

Bilinen numaralardan gelen aramaları sessize alma özelliği, kullanıcıların spam çağrılarından korunmasına yardımcı olur. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak sessize alır.

WhatsApp, bu yeni özelliklerin yanı sıra, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor.

WhatsApp Güncellemesi Nasıl Yapılır?

WhatsApp güncellemesini İOS, Android ya da Windows Phone cihazlarınıza yapmak için detaylarda verdiğimiz bağlantıları kullanabilirsiniz. İşte WhatsApp'ın yeni özellikleri ve güncelleme işlemleri.

WhatsApp güncellemesi, uygulamanın en son sürümüne sahip olmanızı sağlar. Bu, yeni özelliklerin ve iyileştirmelerin keyfini çıkarmanıza ve güvenlik açıklarından korunmanıza yardımcı olur.

Android- iPhone WhatsApp Güncellemesi

WhatsApp'ı güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Android

Google Play Store uygulamasını açın.

Profil resminize dokunun.

Uygulamaları ve cihazınızı yönetin'e dokunun.

WhatsApp'a dokunun.

Güncelle'ye dokunun.

iPhone

App Store uygulamasını açın.

Profil resminize dokunun.

Yüklemeler ve güncellemeler'e dokunun.

WhatsApp'a dokunun.

Güncelle'ye dokunun.

WhatsApp, güncellemeleri otomatik olarak yüklemek için ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

Android

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar'a dokunun.

Hesap'a dokunun.

Otomatik güncelleme'ye dokunun.

Otomatik güncelleme'yi seçin.

iPhone

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar'a dokunun.

Genel'e dokunun.

Otomatik güncellemeler'e dokunun.

Uygulamalar'ı seçin.

WhatsApp'a dokunun.

Otomatik güncelleme'yi seçin.

WhatsApp'ı güncelledikten sonra, uygulamayı yeniden başlatmanız gerekebilir.

WhatsApp İOS güncellemesi için tıkla





WhatsApp Android güncellemesi için tıkla









WhatsApp Windows Phone güncellemesi için tıkla



