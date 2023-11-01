Türkiye’de binlerce kullanıcısı bulunan ve oyun dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Xbox Game Pass Türkiye fiyatlarına %100 zam geldi. Microsoft’un PC'lerde ve mobil cihazlarda yüzlerce oyunu indirip oynamasına olanak tanıyan Xbox Game Pass üyeliklerinin PC, Konsol ve Ultimate paketlerinin güncel fiyatlarını yayınlandı. Peki, Xbox Game Pass güncel fiyatları ne kadar? İşte 1 Kasım 2023 güncel abonelik fiyatları.

XBOX GAME PASS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ, GÜNCEL FİYAT NE?

Microsoft tarafından Xbox Game Pass Türkiye fiyatlarına %100 zam yapıldı. Yapılan zamların ardından Xbox Game Pass aboneliklerinin Türkiye fiyatı şu şekilde güncellendi;

PC Game Pass: 79,99 TL - 159 TL

Konsol Game Pass: 79,99 TL - 159 TL

Ultimate: 120,99 TL - 209 TL

Bu artışlar sonucunda, bir yıllık Game Pass üyeliği fiyatı yüzde 433 oranında artmış oldu.

BİR SENEDE YÜZDE 433 ZAM GELDİ!

Game Pass abonelik ücretine en son geçtiğimiz Haziran ayında zam yapılmıştı. Zamdan önce PC Game Pass üyeliği 29,99 TL’ye, Game Pass Ultimate üyeliği ise 44,99 TL’ye satılıyordu. Bugün gelen zamla birlikte Game Pass PC fiyatı bir senede yüzde 433 oranında, Game Pass Ultimate fiyatı ise yüzde 366 oranında zamlanmış oldu.

XBOX GAME PASS KASIM AYINDA KÜTÜPHANEYE EKLENECEK OYUNLAR

Kasım ayında kütüphaneye eklenecek oyunlar şu şekilde:

Headbangers: Rhythm Royale (Bulut, Konsol ve PC)

Jusant (Bulut, Konsol ve PC)

Wartales (Bulut, Konsol ve PC)

Thirsty Suitors (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Kasım

Football Manager 2024 (PC) – 6 Kasım

Football Manager 2024 Konsol (Bulut, Konsol ve PC) – 6 Kasım

Dungeons 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Kasım

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (Bulut, Konsol ve PC) – 9 Kasım

Wild Hearts (Bulut, Konsol ve PC) EA Play – 9 Kasım

Spirittea (Bulut, Konsol ve PC) – 13 Kasım

Coral Island (Bulut ve Xbox Series X|S) – 14 Kasım

Kütüphaneden Kasım’da ayrılacak oyunlar şu şekilde:

Coffee Talks (Bulut, Konsol ve PC)

Exapunks (PC)

Ghost Song (Bulut, Konsol ve PC)

Gungrave G.O.R.E (Bulut, Konsol ve PC)

Football Manager 2023 (PC)

Football Manager 2023 Konsol (Bulut, Konsol ve PC)

Lapin (Bulut, Konsol ve PC)

Townscaper (Bulut, Konsol ve PC)







