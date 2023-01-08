Özgün Yaşar Kaplanın öz geçmişi
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Yaşar Kaplan'ın öz geçmişi

Mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, 71 yaşında Almanya'da vefat etti. Yaşar Kaplan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık görevlerinde bulunan Kaplan, dört ayrı eserinden dolayı yargılandı, Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı. Peki Yaşar Kaplan kimdir, nereli? İşte Yaşar Kaplan'ın öz geçmişi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaşar Kaplan kimdir, nereli? Yaşar Kaplan neden öldü, hastalığı neydi?
Yaşar Kaplan kimdir?

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Yaşar Kaplan, sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Kaplan'ın vefatının ardından dostları ve sevenleri sosyal medyada baş sağlığı diledi.

Yaşar Kaplan'ın öz geçmişi

Niğde'de 1952'de dünyaya gelen Kaplan, ilköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde tamamlandı. Ardından İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İller Bankası, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık görevlerinde bulunan Kaplan, dört ayrı eserinden dolayı yargılandı, Demokrasi Risalesi adlı deneme kitabı nedeniyle 3 yıla yakın cezaevinde kaldı.

Kaplan, cezaevinden çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya'ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. İslamcı edebiyatın 1980'li yıllardaki ünlü isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikaye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat, kurucusu olduğu Aylık Dergi ve Meydan dergilerinde yayımladı. Yönettiği Aylık Dergi'de aktüel konulara getirdiği yaklaşımlarla hikayeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı.

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