Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlı ve engelli aylığı ödemesi alan vatandaşlar, kasım ayı ödemelerini de aldı. Peki, 2025 yaşlı ve engelli aylığı ödemeleri ne kadar?

Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar?

Temmuz ayında memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 723 liradan 4 bin 243 liraya,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 585 liradan 6 bin 363 liraya yükseldi. Yaşlı aylıklarına da yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranıyla birlikte 4 bin 664 lira olan 65 yaş aylığı 5 bin 315 liraya yükseldi.

Yaşlı ve Engelli Aylıkları için nereye başvuruda bulunulmaktadır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

Yaşlı Aylığından kimler faydalanabilir?