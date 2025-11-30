2026 memur ve emekli maaş artışlarında kritik viraj yaklaşıyor. Gözler, zammın belirlenmesinde temel rol oynayacak olan kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da duyurulacak verilerle birlikte, 5 aylık enflasyon farkı netleşecek ve toplam enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu veriler, hem memurlar hem de SGK–Bağkur emeklileri için yılbaşında uygulanacak zam oranının hesaplanmasında belirleyici olacak. Peki 2026’da en düşük emekli maaşı hangi seviyeye çıkabilir? İşte SGK ve Bağkur emeklilerinin beklediği zam hesaplamalarına dair son detaylar.

1 /7 Memurlar ve memur emekli maaşını yakından ilgilendiren kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık'ta açıklanacak. Açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, 2026 memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 30-32 enflasyon tahmini, Temmuz zammının yüzde 17-19 arasında olabileceğini işaret ediyor. Emekli maaşı zam tablosu, 2026 Temmuz öncesinde şekillenmeye başladı. 4 aylık enflasyon farkı yüzde 16,55 olarak açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için 2026 Ocak zammı hesaplaması belli oldu. İşte güncel emekli maaşı zam oranları ve tahmin tablosu.

2 /7 Doğrudan ve dolaylı olarak herkesi etkileyen yılın son enflasyon rakamı açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hedeflerini açıklarken dezenflasyon hızının yavaşladığını belirtti. Karahan enflasyonda 2025 yılı için tahmin aralığını yüzde 31-33, 2026 yılı için de yüzde 13-19 olarak belirledi. Ara hedefler ise 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak korundu.

3 /7 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların maaşları 4 aylık enflasyon verisine göre belli olmuştu. Merkez Bankası'nın yeni hedeflerine göre yeni zamlar da tahminen ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon zammı yüzde 10,25 olmuştu. Son enflasyon raporuna göre yüzde 13,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece en düşük maaşın 19 bin 159 lira olabilir.

4 /7 Memur ve memur emeklisi için de açıklanan son 4 enflasyon verisine zam yüzde 16,55 olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 19'a yükselebilir. Böylece memur emeklisi en düşük 26 bin 977 lira olacak. 50 bin 962 olan en düşük memur maaşı 52 bin 34 liraya yükselebilir.

5 /7 Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 181 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585,11 liradan 699,85 liraya, 6 yaş üstü için 292,55 liradan 349,92 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 581 liraya ulaşacak.

6 /7 Memur maaş katsayısındaki artış kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak. Aylık olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesi halen 827,33 lira. Bu tutar eğer artış yüzde 19.61 olursa 989,57 liraya yükselecek. Ocak'ta memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak.