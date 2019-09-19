Yat Kiralama Sektöründe Başarılı Sezon

Son yılların bu lüks aracı motoryatlar, guletler tekneler, tatilciler içinde yeni bir tatil seçeneği haline dönüşmüş durumda. Üstelik bu yeni tatil modelide içerisinde bir çok seçenekle karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin önde gelen başarılı yat kiralama firması Oscar Denizcilik 'ten güzel geçirilen 2019 yazı yat tatili turizmi hakkında biraz bilgi aldık ve merak ettiğimiz yat tatili modellerini öğrendik.

Mavi Yolculuk diğer bir adıyla mavi tur yat tatili

Mavi Tur, Türkiye'de özellikle Ege'den Akdeniz'e kadar uzanan , inanılmaz güzellikte olan koylarımızı tur içerisinde alan ve Türkiye'nin doğal güzelliklerini belirli bir tur takvimine göre gezilen tatil şeklidir aslında. Mavi Yolculuklar farklı deniz rotalarına gerçekleştirilen ve içerisine bir çok koy ve güzelliği ekleyen tekne turlarıdır diyebiliriz.

Her yıl ağırlıklı olarak yabancı turistlerin tercih ettiği bu tatil modeline, bu yıl yerli turistlerde bir hayli ilgi göstermiş durumda. Şöyleki Oscar Denizcilik A.Ş. olarak her yıl yaptığımız Mavi Yolculuk turlarının %80 'i yabancı turist ağırlıklı olan firmamızda bu sene bu oran Yerli %40 tatilci olarak geçen yıla göre 2 kat artmıştır. Bu tabiiki bizi de çok memnun etmekte. Sayısız güzellikte koyları olan harika Egemizin güzelliklerini mavi tur organizasyonlarımızla yerli tatilcilerimizin de keşfediyor ve bu tatili deneyimliyor olması bizleride memnun ediyor açıkçası.

Mavi Tur Yat Tatili ile 5 Yıldızlı Otel Tatili Arasında Fiyat Farkı Çok Var mı?

Aslında yok. Hatta kalabalık bir grup olarak katılırsanız, kabin sayısı yüksek teknelerle bu tatil sizin için kişi başı hiç tahmin edemeyeceğiniz derecede uygun fiyatlara gelecektir. Üstelik bu bir deniz tatili. Deneyim olarak tartışılmaz derece de otel tatillerinden farklı ve herkesin muhakkak tatması gereken bir tatil.

Yatırımda Yeni Trend Yat Kiralama

Türkiye'de özellikle yıllardır Ege'den Güney'e kadar harika koylarının ve bu koylarının bir hayli fazla olması sebebiyle yabancı turistlerin ilgisini çekmekte ve her yıl ciddi sayıda yabancı turist yat kiralama ve mavi tur için Türkiye'yi seçmekte. Bir de buna son yıllarda yerli turistlerinde merakla ilgi göstermesi eklenince bu sektörün yükselmesi ve büyümesi kaçınılmaz oldu tabi.

Dünya'da yat kiralamaya olan ilgi her geçen gün artarken, dolayısı ile bu sektörün büyümesi de kaçınılmaz olmuş durumda. Bir çok yat satın alan kullanıcıların bir çoğu genelde yatlarını bir kaç hafta kadar kullanmak ve geri kalan dönemlerde bu yatları marinalarda durmaktadır. Ancak bazıları da bunu fırsata çevirerek büyüyen sektörün bir noktasından kendisine yeni bir gelir kapısı elde etmiş bulunuyor. Yatını veya teknesini büyük kiralama firmalarıyla anlaşma yaparak teknesini yılın kullanmadığı zamanlarında gelir kapısı haline getiriyor.

Türkiye'de bu sistem hakkında tüm merak ettiklerimizi Sektörün Önde Gelen Büyük Firmalarından Oscar Denizcilik A.Ş. 'ye sorduk

Nasıl Ortaya Çıktı Bu Sistem?

- Özellikle bir çok yat sahibi, yatlarına yılda 2-4 hafta aralığında biniyor. İş temposu, Türkiye şartları bu rakam genelde maksimum bu aralıklarda oluyor. Bize iş bundan sonrası için düşüyor işte. Türkiye'de yoğun tatil sezonunun 3 ay , yabancı turistlerle ve bahar aylarının eklenmesiyle bu 6 ay gibi bir süreye çıkıyor. Oscar Denizcilik olarak şu an 500 üzerinde Kiralık Yat ve Gulet Filosu kiralaması yapan bir firmayız. Müşteri Portföyümüzün %70 gibi bir bölümü yabancı turistlerden oluşmakta ve Mavi Yolculuk yat kiralama sezonu firmamızda erken başlıyor ve geç kapanıyor bu nedenle. Böyle bir kiralama gün sayısı ve müşteri talebi oluşturduğumuz içinde haliyle yatını firmamıza kiraya veren yatırımcılarda bu sistemden güzel gelir elde ediyor ve mutlular.

- Yatını Kiraya Nasıl Veriyor Peki?

Öncelikle kiralamak istedikleri yatın belli kriter ve şartlarımıza uyması gerekiyor. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak. Kiraya verilecek yatın Bodrum, Göcek, Fethiye, Marmaris, Antalya veya Çeşme bölgelerindeki herhangi bir limanda bağlı olması, en az 2 kabinin olması , bu kabinlerinin her birisinde duş olması ve en fazla kiralanacak yat veya guletin 25 yaşında olması gerekmektedir.

Eğer bu özellikleri karşılıyorsa yat,kiralama dönemleri belirleniyor, yatın özelliklerine göre kira fiyatı ve tüm detaylar hakkında bilgi verilip yat sahibi ile "Acentalık Sözleşmesi" imzalanıyor.

- Yatırım İçin Yat Almak? Öneriyormusunuz? Kazandırır mı Böyle Yatırım?

Kesinlikle kazandırır. Bunun en büyük örneği kendi şirketimiz ve yıllarla birlikte sektöre eklenen yeni rakipler. Biliyorsunuz özellikle yurt dışı yatırımcılarda bir hayli var bu sektöre giren Türkiye'de. Bu nokta da iki çeşit yatırım yöntemi sunuyoruz yatırımcılarımıza.

Bunlardan birisi ve en dikkat çekeni sistemimizde çalışan kira getirisi devam eden başka yatırımcı yatı. Yatırımcılarımız kimi zaman yatlarını daha da büyütmek isteyebiliyorlar. Sistemizideki geniş müşteri ve yat filomuz sayesinde kendi sistemimiz içerisindeki yatırımcılarımız , alt basamaktan üst basamağa kadar çalışan ve kira getirisi sözleşmeli devam eden yatları birbirlerinden satın alarak hem yatlarını büyütebiliyorlar hemde gelirlerini.

- Yatırım İçin Yat Alarak Kiraya Veren Bir Kişi Kendisi Tatil Yapmak İsterse

Yatırım amaçlı yat satın alan ve kiraya veren yatırımcılarımıza yılda 2 Hafta ücretsiz kullanım hakkı sunuyoruz. Bu sayede hem yatları kazanıyor hem de kendileri üstelik tatillerini de ücretsiz yapıyorlar tabi.

Daha fazlası için Oscar Denizcilik A.Ş. nin internet sitesini ( https://www.oscardenizcilik.co... ) inceleyerek ve aklınızda sorular varsa müşteri temsilcilerinden destek alabileceğinizi söyleyebiliriz.