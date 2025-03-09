Yatsı ezanı saat kaçta? 9 Mart il il yatsı namazı vakitleri

Ramazan ayı Müslümanlar için manevi açıdan en değerli aydır. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanın ilk haftası tamamlandı. Akşam namazı ardından dakikalar sonra yatsı ezanı okunacak ve ardından Teravih namazı kılınacak. İllere göre farklılık gösteren yatsı ezanı vakitlerini sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte il il yatsı namazı vakitileri.





YATSI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde yer alan bilgilere göre, yatsı ezanı bu akşam İstanbul'da saat. 20.29'da okunacak.





Yatsı namazı kaç rekat nasıl kılınır?

4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet + 3 rekat vacip olan vitir namazı olmak üzere toplamda 13 rekattır.





4 Rekat ilk sünnete başlarken:

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)

1 Rekat:

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3 Rekat:

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

4 Rekat farz namazına başlarken:

- Namaza başlamadan "Kamet" getirilir, (Erkekler için)

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının farzını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1 Rekat:

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 Rekat son sünnete başlarken:

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü yatsı namazının son sünnetini kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1 Rekat:

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

3 Rekat Vitir namazı:

- İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü vitir namazını kılmaya",

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1 Rekat:

- "Sübhaneke" okunur,

- "Euzü-Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

- "Besmele" çekilir,

- "Fatiha Sûresi" okunur,

- "Namaz Sûresi" okunur,

- "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır,

- "Kunut Duası 1" okunur,

- "Kunut Duası 2" okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

- "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

- "Allahümme Salli" okunur,

- "Allahümme Barik" okunur,

- "Rabbena Atina" okunur,

- "Rabbena Firli" okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır,

- Namazdan sonra "Tesbihat" yapılarak dua edilir.





Kelime-i şehadetten sonra İslam'ın en önemli rüknü olan namaz, günde beş ayrı zaman diliminde olmak üzere kadın ve erkek her Müslüman için bir görevdir. Esasen namaz ibadetinin hiçbir amaç ve hikmeti olmasa bile, diğer ibadetlerde olduğu gibi, namaz ibadetini sırf inanılan dinin bir gereği, yüce yaratıcının bir emri olduğu için, hiç değilse bunun için yerine getirmelidir.







