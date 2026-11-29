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Futbolseverleri, pazartesi sendromunu unutturacak muhteşem bir futbol akşamı bekliyor. Süper Lig'de zirve yarışının nabzı bu kez İzmir ve İstanbul'da atacak. Trabzonspor, Göztepe'nin zorlu deplasmanında sahne alırken Beşiktaş, Dolmabahçe'de lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Bir tarafta Gürsel Aksel'in coşkulu tribünleri, diğer tarafta Dolmabahçe'nin büyüleyici derbi atmosferi... Türk futbolunun üç büyük camiasının aynı akşam sahaya çıkacak olması, sıradan bir pazartesi gününü adeta futbol şölenine dönüştürecek.

Trabzonspor için İzmir'de kazanmak, zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Ancak taraftarının desteğini arkasına alan Göztepe karşısında bunu başarmak hiç de kolay olmayacak.

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İstanbul'da ise çok daha farklı bir hikâye yazılacak. Beşiktaş, taraftarının önünde kazanarak zirveyle arasındaki mesafeyi azaltmak, Galatasaray ise ezeli rakibini mağlup ederek liderliğini perçinlemek isteyecek. Derbilerin kendine has dinamikleri düşünüldüğünde takımların puan tablosundaki konumlarından ziyade sahaya koyacakları karakter belirleyici olacak.

Teknik direktörlerin taktik hamleleri, yıldız futbolcuların bireysel performansları ve tribünlerin oluşturacağı atmosfer, gecenin futbol zenginliğini artıracak. Belki de sezon sonunda dönüp baktığımızda şampiyonluk yarışının kırılma noktalarından biri olarak bu pazartesiyi hatırlayacağız.

Temennimiz, böylesine özel bir futbol akşamının tartışmaların gölgesinde kalmaması. Hakem kararlarını değil teknik direktörlerin hamlelerini, saha dışındaki polemikleri değil futbolcuların performanslarını konuşalım.

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Bırakalım bu kez futbol, bütün güzellikleriyle kendi hikâyesini anlatsın.