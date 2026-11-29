Beşiktaş, yarın sahasında Galatasaray'ı ağırlarken yalnızca üç puanın değil, sezonun geri kalanına yön verebilecek bir psikolojik üstünlüğün de peşinde olacak. İki takım arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirme fırsatı, siyah-beyazlılar için derbiyi çok daha önemli hale getiriyor. Son üç resmi maçını kazanan ve özellikle Tüpraş Stadı'nda oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine geçit vermeyen Beşiktaş, taraftarının desteğiyle bu avantajı değerlendirmek isteyecek. Ancak derbilerin favorisi çoğu zaman sahadaki form grafiğinden çok, kritik anlardaki soğukkanlılık belirliyor.

Vincenzo Italiano'nun en büyük avantajlarından biri, hücum hattındaki oyuncularının formda olması. Orkun Kökçü'nün orta sahadaki liderliği, Leandro Trossard'ın tecrübesi ve Dusan Vlahovic'in golcülüğü Beşiktaş'ın en önemli silahları olacak. Özellikle ligde 11 golü bulunan Vlahovic, Galatasaray savunmasının en fazla dikkat etmesi gereken isim. Orkun'un yeniden takıma dönmesi de siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarına önemli katkı sağlayabilir. Agbadou'nun maç saatindeki durumu ise savunma planı açısından belirleyici olacak.

Beşiktaş'ın bu sezon Tüpraş Stadı'nda oynadığı 6 lig maçının tamamını kazanması, derbi öncesinde önemli bir özgüven kaynağı. Taraftarı önünde 17 gol atan ve yalnızca 3 gol yiyen siyah-beyazlılar, kendi sahasında ne kadar etkili olabildiğini gösterdi. Üstelik son haftalarda yakalanan üç maçlık galibiyet serisi de takımın moralini yükseltiyor. Fakat Galatasaray karşısında bu istatistiklerin tek başına yeterli olmayacağı açık. Beşiktaş'ın özellikle maçın ilk bölümünde baskısını doğru yönetmesi, savunmada konsantrasyon kaybı yaşamaması gerekiyor.

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Bana göre derbinin kaderini orta saha mücadelesi ve iki takımın yıldızlarının bireysel performansı belirleyecek. Beşiktaş kazanması halinde hem puan farkını azaltacak hem de şampiyonluk yarışında iddiasını çok daha güçlü şekilde ortaya koyacak. Galatasaray içinse deplasmanda alınacak bir galibiyet, rakibiyle arasındaki mesafeyi açmak adına büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlıların saha ve seyirci avantajı, formda hücum hattı ve yükselen morali düşünüldüğünde Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Ancak bu derbide erken gol kadar, ilk golü yiyen takımın vereceği reaksiyon da sonucu belirleyebilir.