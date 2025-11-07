Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ: YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ: YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

15:277/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
YDS sınav giriş belgesi
YDS sınav giriş belgesi

YDS/2 sınavı yaklaşıyor! ÖSYM takvimine göre gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar “YDS/2 ne zaman?” ve “Sınav giriş belgesi nereden alınır?” sorularına yanıt arıyor. İşte YDS/2 tarihine ve sınav giriş yerlerine dair tüm detaylar…

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava kısa bir süre kala, adaylar sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

YDS/2 NE ZAMAN?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 06 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

#yds
#Eyds Sınav Giriş Belgesi
#yds sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA DUYURULAR! Torba yasa ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?