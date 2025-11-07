YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ: YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava kısa bir süre kala, adaylar sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?