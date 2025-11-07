YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ: YDS/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı!

YDS/2 sınavı yaklaşıyor! ÖSYM takvimine göre gerçekleştirilecek sınav öncesi adaylar “YDS/2 ne zaman?” ve “Sınav giriş belgesi nereden alınır?” sorularına yanıt arıyor. İşte YDS/2 tarihine ve sınav giriş yerlerine dair tüm detaylar…
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınava kısa bir süre kala, adaylar sınav tarihi ve sınav giriş belgelerine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
YDS/2 NE ZAMAN?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
YDS/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
16 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2025-YDS/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 06 Kasım 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.