Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2024-YDUS 2. dönem tıpta yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları açıklandı

2024-YDUS 2. dönem tıpta yan dal uzmanlık eğitimi sonuçları açıklandı

10:4830/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem Sonuçları
2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 2. Dönem Sonuçları

15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı. İşte YDUS sonuç sorgulama ekranı.

15 Aralık 2024 tarihinde uygulanan 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sınava giren adaylar tarafından merak konusu olmuştu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

2024-YDUS/2 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


#YDUS
#YDUS sonuçları
#ÖSYM sonuç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE DESTEK SON ÖDEME TARİHLERİ 30 OCAK 2025: Aile Destek ödemesi uzatıldı mı 2025 son dakika?