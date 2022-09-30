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Yeni Samsung Galaxy A04S fiyatı ve özellikleri

Dünyada en çok satan telefon modellerinde zirveyi oynayan Güney Koreli telefon üreticisi Samsung, yeni telefonu A04S’i satışa sundu. Sade tasarımı, teknik özellikleri dikkat çeken A04S’in fiyatı merak konusu oldu. A04’e göre biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olan A04S iyi bir işlemci, daha iyi bir ekran ve 3 adet arka kamerayla satışa sunuluyor. Peki Samsung Galaxy A04S’nin fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Samsung Galaxy A04S fiyatı ve özellikleri
Samsung Galaxy A04S

Teknoloji devi Samsung, giriş seviye akıllı telefon modelleri arasına bir yenisini daha ekledi. Samsung Galaxy A04S, uygun fiyatına paralel özellikler sunuyor. Cihaz, 6,5 inç büyüklüğünde PLS LCD panelli bir ekranla gelecek. 720x1600 piksel çözünürlük sunan ekran, 90 Hz tazeleme hızına sahip. Samsung'un A04S modeli uygun fiyatlı telefonlar arasında yerini alacak. Detaylar haberimizde.

SAMSUNG GALAXY A04S TEKNİK ÖZELLİKLER

EKRAN

> Ekran Boyutu - 6.5 İnç

> Ekran Teknolojisi - PLS

> Ekran Çözünürlüğü - 720x1600 (HD+) Piksel

> Ekran Çözünürlüğü Standardı HD+ Piksel Yoğunluğu 270 PPI

> Ekran Yenileme Hızı - 90 Hz

> Ekran Oranı (Aspect Ratio) 20:9

> Ekran Alanı - 101.11 cm²

> Ekran Özellikleri Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch)

> Dokunmatik Türü - Kapasitif

> Ekran Renk Sayısı -16 Milyon

> Ekran / Gövde Oranı 80.04 %

BATARYA

> Batarya Kapasitesi - 5000 mAh

> Konuşma Süresi (4G) - 54

> Saat İnternet Kullanımı (WiFi) - 21 Saat

> İnternet Kullanımı (4G) - 21 Saat

> Video Oynatma - 22 Saat

> Müzik Oynatma - 90 Saat

> Şarj USB Type-C

TEMEL DONANIM

> Yonga Seti (Chipset) - Samsung Exynos 850

> CPU Frekansı - 2.0 GHz

> CPU Çekirdeği - 8 Çekirdek

> Ana İşlemci (CPU) 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55

> 1. Yardımcı İşlemci 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55

> İşlemci Mimarisi - 64-bit

> Grafik İşlemcisi (GPU) Mali-G52 MP1

> CPU Üretim Teknolojisi 8 nm

> Bellek (RAM) - 4 GB

> Dahili Depolama - 64 GB

> Hafıza Kartı Desteği Var

> Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi - 1 TB

> Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri 3/4GB RAM seçeneği var

> Diğer Hafıza Seçenekleri 32/64/128GB Depolama seçeneği var

KAMERA

> Kamera Çözünürlüğü - 50 MP

> Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) - Yok

> Kamera Özellikleri: Portre Modu (Bokeh) - Phase Detect Auto-Focus (PDAF) - HDR - Panorama - Otomatik odaklama - Dahili QR Kod Okuyucu - Makro (Macro) Çekim (4 cm) - Seri Çekim (Burst) - Modu Zamanlayıcı

> Flaş - LED

> Diyafram Açıklığı - F1.8

> Video Kayıt Çözünürlüğü - 1080p (Full HD)

> Video FPS Değeri - 30 fps

> İkinci Arka Kamera - Var

> İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü - 2 MP

> İkinci Arka Kamera Diyafram F2.4

> İkinci Arka Kamera Özellikleri Makro (Macro) Çekim

> Üçüncü Arka Kamera - Var

> Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü - 2 MP

> Üçüncü Arka Kamera Diyafram F2.4

> Üçüncü Arka Kamera Özellikleri Derinlik Algısı (Bokeh)

> Ön Kamera Çözünürlüğü - 5 MP

> Ön Kamera Video Çözünürlüğü - 1080p

> Ön Kamera FPS Değeri - 30 fps

> Ön Kamera Diyafram Açıklığı F2.2

> Ön Kamera Özellikleri Portre Modu

SAMSUNG GALAXY A04S FİYATI

3.5 mm kulaklık girişiyle gelecek telefon beyaz, siyah ve koyu yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. Samsung Galaxy A04S’in ülkemizdeki güncel fiyatı 5.699 TL.

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