Yeni Samsung Galaxy A04S fiyatı ve özellikleri Dünyada en çok satan telefon modellerinde zirveyi oynayan Güney Koreli telefon üreticisi Samsung, yeni telefonu A04S’i satışa sundu. Sade tasarımı, teknik özellikleri dikkat çeken A04S’in fiyatı merak konusu oldu. A04’e göre biraz daha gelişmiş özelliklere sahip olan A04S iyi bir işlemci, daha iyi bir ekran ve 3 adet arka kamerayla satışa sunuluyor. Peki Samsung Galaxy A04S’nin fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte tüm detaylar.

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