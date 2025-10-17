YENİ TRAFİK CEZALARI 2025: Yeni trafik cezaları neler, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Trafikte yeni dönem başlıyor! Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle, hız sınırını aşan, plakasını okunmaz hale getiren veya geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücüler ağır cezalarla karşılaşacak. Meclis gündeminde yer alan düzenleme, trafik kurallarına uymayanlara caydırıcı yaptırımlar getiriyor.

YENİ TRAFİK CEZALARI NELER?

Meclis gündemine gelen 36 maddelik Karayolları Trafik Kanunu değişiklik teklifi, trafikte güvenliği artırmak ve kural ihlallerine karşı caydırıcı önlemler getirmek amacıyla kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Kamuoyunda "trafik magandası" olarak bilinen sürücülere yönelik ağır para cezaları ve sürücü belgesi geri alma yaptırımları öne çıkarken, motosikletler ve motorlu bisikletler için zorunlu trafik sigortası uygulaması da teklifin dikkat çeken maddeleri arasında yer alıyor. Trafikte saldırgan davranışlar, drift, yarış, ters yön sürüşü ve şerit ihlali gibi eylemlere yüksek tutarlı cezalar getirilirken, bazı durumlarda psiko-teknik değerlendirme şartı aranacak.

Gürültü kirliliği oluşturan araçlara yönelik cezalar artırılırken, ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere hapis cezası uygulanması planlanıyor. Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma, kırmızı ışık ve cep telefonu ihlalleri gibi davranışlara yönelik cezalar da kademeli olarak yükseltiliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, hız sınırı ihlallerine karşı para cezaları ve ehliyet geri alma süreleri yeniden tanımlanırken, kış lastiği zorunluluğu illerin iklim koşullarına göre genişletilecek.

YENİ TRAFİK CEZALARI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde yer alan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair teklif, trafik cezalarının artırılmasına yönelik önemli düzenlemeleri içeriyor. Edinilen bilgilere göre, Genel Kurul’un haftalık çalışma programında bu teklifin görüşülmesi planlanıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle hız sınırı ihlalleri ve plaka üzerinde oynama gibi durumlara karşı uygulanacak cezaların kapsamı genişletilirken, araçların trafikten men edilmesi ve sürücü belgelerinin geçici süreyle geri alınması gibi uygulamalar da teklifin dikkat çeken maddeleri arasında yer alıyor.