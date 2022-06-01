2022 YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı! İşte sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YKS sınav giriş belgesi ile yerleri belli oldu. ÖSYM AİS üzerinden binlerce üniversiteli adayının erişimine açılan belgeyle ilgili olarak son dönemde gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Bu noktada adaylar YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı için ÖSYM aday sistemine giriş yapması gerekiyor.

2022 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. YKS’ye girecek adaylar sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik no ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için 18 Haziran’da YKS’nin TYT oturumuna, 19 Haziran’da AYT ve YDT oturumlarına katılacak. 3 milyonu aşkın öğrencinin katılacağı YKS'de adayların sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerecek.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2022 YKS NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

2022 YKS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

2022 YILINDA YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’ye başvuran adayların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu duyurdu.

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18 Haziran Cumartesi günü uygulayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430