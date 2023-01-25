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ÖSYM YÖKDİL 2023-1 sınav başvuru tarihi
ÖSYM 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasından sonra adaylar online sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
YÖKDİL 2023 başvuru tarihleri ÖSYM duyurular ekranından paylaşılmıştı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.
Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.
2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.