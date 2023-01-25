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YÖKDİL 2023 başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre, 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. Peki YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılacak? ÖSYM 2023 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

11:12 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM YÖKDİL 2023-1 sınav başvuru tarihi

ÖSYM YÖKDİL 2023-1 sınav başvuru tarihi

ÖSYM 2023 YÖKDİL sınav ve başvuru tarihlerini açıkladı. YÖKDİL 2023 başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yayınlanmasından sonra adaylar online sistem üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

YÖKDİL 2023 başvuruları ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

YÖKDİL 2023 başvuru tarihleri ÖSYM duyurular ekranından paylaşılmıştı. 2023 YÖKDİL başvuruları 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Şubat 2023 olarak açıklandı. YÖKDİL sınavı bu yıl 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL sınav başvurusu nasıl yapılacak?

Adaylar, başvurularını 25 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

2023-YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1), 12 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.



#YÖKDİL
#ösym
#2023 YÖKDİL sınav başvurusu
2 days ago
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YÖKDİL 2023 başvuruları başladı mı?
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