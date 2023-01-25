ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınav tarihi belli oldu. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak. Peki ÖSYM 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti belli oldu mu? İşte üniversite sınavına ilişkin detaylar.