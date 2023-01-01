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ÖSYM YKS TYT AYT 2023 ne zaman?
2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri, üniversite sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2023 seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte, ÖSYM'nin ilk yayımladığı YKS takvimi gündeme geldi. Peki, 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2023 YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
Üniversiteye geçmek için sınava girecek adaylar; toplam 3 oturumda sınava girecek. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde olacak.
ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.