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YKS başvuruları ne zaman? İste ÖSYM 2023 TYT, AYT sınav tarihleri

ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınav tarihi belli oldu. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak. Peki ÖSYM 2023 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvuru ücreti belli oldu mu? İşte üniversite sınavına ilişkin detaylar.

15:50 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ÖSYM YKS TYT AYT 2023 ne zaman?

ÖSYM YKS TYT AYT 2023 ne zaman?

2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri, üniversite sınavına girecek olan yüz binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. 2023 seçim tarihinin belli olmasıyla birlikte, ÖSYM'nin ilk yayımladığı YKS takvimi gündeme geldi. Peki, 2023 YKS sınavı ve başvuruları ne zaman?

2023 YKS sınavı ne zaman?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS 2023 başvuruları

2023 YKS başvurusu ne zaman başlıyor?

2023 YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

2023 YKS sınavı kaç oturumda yapılacak?

Üniversiteye geçmek için sınava girecek adaylar; toplam 3 oturumda sınava girecek. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde olacak.

2023 YKS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, 2022 yılında yapılan YKS için sınav ücretini 115 lira olarak belirlemişti. 2023 yılında sınav ücreti ile ilişkili herhangi bir bilgi paylaşılmadığı için ücretin ne kadar olacağı da bilinmiyor. Başvurular başladıktan sonra adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek.



#ösym
#yks başvuru tarihleri
#yks sınav tarihi
1 saat önce
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YKS başvuruları ne zaman? İste ÖSYM 2023 TYT, AYT sınav tarihleri
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