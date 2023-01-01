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2023 KPSS ne zaman yapılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen KPSS lisans sınavına girmeye hazırlanan adaylar 2023 ÖSYM KPSS sınav tarihlerini sorguluyor. 2023 seçimlerine denk geldiği için ÖSYM KPSS sınav takvimini geri çekmişti. ÖSYM, 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te yapılacağını açıklamıştı. KPSS sınav takvimi henüz belli olmadı. Peki, ÖSYM 2023 yeni KPSS sınav takvimini yayınladı mı?

15:19 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
KPSS 2023 sınavı ne zaman?

KPSS 2023 sınavı ne zaman?

Şubat ayına girmeye hazırlandığımız şu günlerde ÖSYM KPSS sınav takvimi de gündemde yer almaya devam ediyor. ALES, YDS, YÖKDİL, YKS, KPSS, LGS, DGS, TUS gibi sınavlara başvurmak isteyen adaylar ise şimdiden ÖSYM 2023 sınav takvimini araştırmaya başladı. ÖSYM 2023 sınav takvimini açıklamıştı fakat yayınladığı takvimi geçtiğimiz günlerde geri çekti.

ÖSYM KPSS 2023

2023 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

Önümüzdeki yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

  • KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,
  • 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

ÖSYM KPSS takvimi

2023 ÖSYM KPSS sınav takvimini yayınladı mı?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti. 2023 seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılacak olmasıyla birlikte, yayımlanan ilk takvim gündeme geldi. ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın KPSS sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat açıklanacak olan tarihlerde yayımlanan ilk takvimin baz alınacağı düşünülüyor.

ALES 2023 ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 16 Nisan, 20 Ağustos ve 19 Kasım 2023 tarihlerine üç oturum olarak uygulanacak.

ALES/1 sonuçları 5 Mayıs'ta, ALES/2 sonuçları 5 Eylül'de, ALES/3 sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak.


#ösym
#KPSS
#2023 KPSS lisans başvuruları
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2023 KPSS ne zaman yapılacak?
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