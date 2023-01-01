|
Özgün

2023 AUZEF bütünleme sınav ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı akademik takvimde, AUZEF telafi sınavları (yarıyıl sonu) tarihi açıklandı. Buna göre, AUZEF telafi yani bütünleme sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak. Peki AUZEF telafi sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2023 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF bütünleme sınavına kimler katılabilir? İşte sınava ilişkin detaylar.

13:59 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AUZEF bütünleme (telafi) sınavı

AUZEF bütünleme (telafi) sınavı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına kısa bir süre kalmasıyla birlikte sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav giriş belgesine yönelik araştırmaları da başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, AUZEF telafi sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar.

AUZEF telafi sınavı

2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

2023 AUZEF akademik takvimine göre; telafi bir diğer adıyla bütünleme sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İÜ AUZEF sınav giriş belgesi

2023 AUZEF telafi sınav giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınavına girecek öğrenciler sınav binası ve salonuna sınav giriş belgesi ve sınav giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına sınav giriş belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez. Sınavdan bir hafta önce AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF bütünleme sınavı

AUZEF bütünleme sınavına kimler katılabilir?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

AUZEF telafi sınav oturumu

AUZEF bütünleme sınavı kaç oturumda yapılacak?

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.



#AUZEF
#AUZEF telafi sınavı
#2023 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi
1 saat önce
default-profile-img
2023 AUZEF bütünleme sınav ne zaman?
Ekmeğe zam gelecek mi? Açıklama geldi
Türk Tarih Müzesi'nde yarıyıl şenliği başladı
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
AB ülkeleri arasında en yüksek borç oranı Yunanistan'da: Yüzde 178'i aştı
Fanatik Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.