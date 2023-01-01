İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına kısa bir süre kalmasıyla birlikte sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınav giriş belgesine yönelik araştırmaları da başladı. Peki, 2023 AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, AUZEF telafi sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte detaylar.

AUZEF telafi sınavı

2023 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

2023 AUZEF akademik takvimine göre; telafi bir diğer adıyla bütünleme sınavları 04 Şubat - 05 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İÜ AUZEF sınav giriş belgesi

2023 AUZEF telafi sınav giriş belgesi açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınavına girecek öğrenciler sınav binası ve salonuna sınav giriş belgesi ve sınav giriş Belgesinde belirtilen resmi kimlik belgeleriyle alınmaktadır. Sınav binalarına sınav giriş belgesinde belirtilen kimlikler dışında herhangi bir belge ile girilemez. Sınavdan bir hafta önce AUZEF telafi sınavı giriş belgelerinin ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF bütünleme sınavı

AUZEF bütünleme sınavına kimler katılabilir?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

AUZEF telafi sınav oturumu

AUZEF bütünleme sınavı kaç oturumda yapılacak?

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 veya 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.







