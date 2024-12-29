2025 YÖKDİL başvuru takvimin netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri duyuruldu. Peki, 2025 YÖKDİL başvuruları ne zaman? YÖKDİL sınavı ne zaman?

2025 YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın YÖKDİL başvuru takvimi belli oldu. Buna göre; 2025-YÖKDİL/1 başvuruları, 3 Ocak tarihinde başlayacak ve 9 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2025-YÖKDİL/1 sınavı ise 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL NEDİR KİMLER GİREBİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ya da kısaca YÖKDİL, Yükseköğretim Kurulunun ÖSYM ile ortaklaşa yaptığı yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YÖK'ün 2017 yılında aldığı kararla 26 Ocak 2017 tarihinde duyurulmuştur. YDS'ye alternatif olarak hayata geçirilen bir sınavdır ve YDS ile büyük benzerlikler göstermekle birlikte önemli farklılıkları vardır.

YÖKDİL SINAVI SORU SAYISI VE SINAV SÜRESİ