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Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman çekilecek?

Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale arsa kura tarihleri bu illerdeki vatandaşların gündeminde. Yozgat sosyal konut kuraları 12 Aralık’ta, Kırıkkale kurası 22 Aralık’ta Nevşehir kuraları 24 Aralık’ta çekildi. Konut projeli arsalara başvuranlar ise arsa kura sonuç sorgulaması yapmaya devam ediyor. TOKİ konut projeli arsalar Yozgat ve Kırıkkale’de 7 bin, Nevşehir’de 12 bin 500 adet olarak satışa sunulacak. Kırıkkale ve Yozgat TOKİ arsa kuraları 1 Şubat'ta çekilecek. Peki Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

17:35 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura sonuçları

Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura sonuçları

Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura çekilişi için nefesle tutuldu. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak şekilde belirlendi. Peki Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesiyle 85 günde 71 ilde 182 bin 599 evin sahibini belirledik. Şimdi sırada arsalarımız var. Alt yapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz" dedi. Yozgat ve Kırıkkale TOKİ arsa kuraları 1 Şubat'ta çekilecek.

Yozgat ve Nevşehir TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Yozgat TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy

Nevşehir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

Kırıkkale TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

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Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman çekilecek?
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