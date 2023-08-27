İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasıyla kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Galatasaray'dan da transferin şartlarına ilişkin resmi açıklama geldi.

Leicester City’de hangi Türk oyuncular var?

Leicester City, kadrosunda yer verdiği Türk oyunculara bir yenisini daha ekledi. Mustafa İzzet, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi milli oyuncuların formasını giydiği İngiliz ekibi, bir başka milli oyuncu Yunus Akgün'ü de kadrosuna kattı.

Yunus Akgün, Leicester City transfer şartları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %15'i şirketimize ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Yunus Akgün kimdir?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000, İstanbul’da doğdu. Sağ kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Yunus Akgün kulüp kariyeri

Galatasaray

Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.

2020-2022: Adana Demirspor (kiralık)

2020-21 sezonu başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralandı. O sezon Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği oyuncu Adana Demirspor'da 1 yıl daha kiralık olarak görev yaptı ve 38 maça çıkıp 9 gol 17 asistlik performansıyla katkı sağladı.

Galatasaray'a dönüş

Galatasaray'a tekrar döndüğü 2022-23 sezonunda, ilk haftalarda düzenli ilk 11 oynayan Akgün zamanla rotasyon oyuncusuna dönüştü. Toplam 28 maça çıkan oyuncu 1 gol 2 asist yaptı. Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu. 30 Mayıs 2023'te 36. haftada oynanan maçta Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitimine 2 hafta kala liderliği garantiledi ve tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.

Yunus Akgün millî takım kariyeri