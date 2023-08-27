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Fenerbahçe, Jovic ve İtalyan ekibi ile temasa geçti

Sarı-lacivertliler, Fiorentina'nın yıldızı Luka Jovic'i takibe aldı. Yaz transfer döneminde 52 milyon Euro'luk oyuncu satan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmiyor. Kulüp, düzenli oynamak isteyen Batshuayi'yi satarsa, yerine Luka Jovic'i düşünüyor. Peki Jovic kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı? İşte Luka Jovic'in futbol kariyerine ilişkin tüm detaylar.

09:57 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Luka Jovic

Luka Jovic

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe forvet pozisyonu için gündemine Luka Jovic'i aldı. Sarı-lacivertli ekipte Michy Batshuayi takımdan ayrılırsa Luka Jovic için resmi girişimler başlayacak.

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılan Enner Valencia'nın yerini Edin Dzeko ile doldurmuştu. Boşnak golcünün transferinin ardından ikinci plana düşen Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması gündeme gelmişti.

Belçikalı golcü için Fransız ekibi Lens 9 milyon Euro teklif etti. Bu rakamın 13'e çıkması halinde Batshuayi'yi göndermeyi düşünen Fenerbahçe, yerine alacağı ismi de belirledi.

Fenerbahçe Luka Jovic transferi için düğmeye bastı

Sarı-lacivertliler, Fiorentina'nın yıldızı Luka Jovic'i takibe aldı. Yönetim, Belçikalı golcü ayrılırsa transfer için hemen düğmeye basacak. Geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 50 maça çıkan Jovic 13 gol 6 asist kaydetti. Sırp yıldız 2019 yılında Real Madrid'e 63 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Luka Jovic kimdir?

Luka Jovic, 23 Aralık 1997 tarihinde doğdu. Fiorentina'da forvet pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcudur. 2019'da Real Madrid'e transfer olmuştur.

Luka Jovic Kulüp kariyeri

28 Mayıs 2014 tarihinde Jović ilk profesyonel maçına Novi Sad'daki FK Vojvodina karşısında çıktı ve gol atarak Dejan Stanković'in lig tarihindeki en genç gol atan futbolcu rekorunu kırdı (16 yıl, 5 ay ve 5 gün).

2014-15 sezonu

18 Ekim 2014 tarihinde 16 yıl, 9 ay ve 25 günle Partizan ile yaptıkları derbi maçına çıkan en genç futbolcu oldu. Rekor daha önce 17 yıl ve 6 ay ile Dejan Milovanovic'e aitti.

Luka Jovic milli takım kariyeri

11 Aralık 2013 tarihinde Jović Sırbistan U-17 formasıyla 4-1 yendikleri Hırvatistan'a karşı hat trick yaptı. Temmuz 2014'te Veljko Paunović tarafından 2014 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası için 19 yaş altı kadrosuna çağrıldı.

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