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Old Trafford'da geri dönüş! Manchester United - Nottingham Forest'ı 3-2 skorla devirdi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahası Old Trafford'da Nottingham Forest'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltti. Nottingham Forest ise 3 puanda kaldı. Manchester United - Nottingham maç özetini izlemek ve Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

08:53 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester United - Nottingham Forest Maç Sonucu: 3-2

Manchester United - Nottingham Forest Maç Sonucu: 3-2

İngiltere Premier Lig'in 3'üncü haftasında Manchester United, Nottingham Forest'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle noktalandı. Nottingham Forest'ın gollerini 2'nci dakikada Taiwo Awoniyi ile 4'üncü dakikada Willy Bolly kaydetti. Manchester United'ın golleri 17'nci dakikada Christian Eriksen, 52'nci dakikada Casemiro ve 75'inci dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.

Manchester United puan durumu

Norringham Forest'ta Joe Worrall, 67'nci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltti. Nottingham Forest ise 3 puanda kaldı.

Manchester United gelecek hafta kiminle karşılaşacak?

Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Arsenal'a konuk olacak. Nottingham Forest ise Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Nottingham Forest canlı skor



#Manchester United
#Nottingham Forest
#Premier Lig
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