Manchester United - Nottingham Forest Maç Sonucu: 3-2
İngiltere Premier Lig'in 3'üncü haftasında Manchester United, Nottingham Forest'ı konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik galibiyetiyle noktalandı. Nottingham Forest'ın gollerini 2'nci dakikada Taiwo Awoniyi ile 4'üncü dakikada Willy Bolly kaydetti. Manchester United'ın golleri 17'nci dakikada Christian Eriksen, 52'nci dakikada Casemiro ve 75'inci dakikada Bruno Fernandes'ten geldi.
Manchester United puan durumu
Norringham Forest'ta Joe Worrall, 67'nci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltti. Nottingham Forest ise 3 puanda kaldı.
Manchester United gelecek hafta kiminle karşılaşacak?
Premier Lig'de gelecek hafta Manchester United, Arsenal'a konuk olacak. Nottingham Forest ise Chelsea ile karşı karşıya gelecek.