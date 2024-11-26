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Yusuf Suresi neyi anlatır konusu nedir?

Yusuf Suresi neyi anlatır konusu nedir?

17:2726/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yusuf Suresi konusu
Yusuf Suresi konusu

Yusuf Suresi, 111 ayetten oluşur. Surede, Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması, Mısır'a köle olarak satılması, haksız yere zindana düşmesi ve sonunda Mısır'ın veziri olması gibi olaylar kronolojik bir şekilde anlatılır. İşte Yusuf Suresi içeriği ve surede geçen konular.

Yusuf Suresi, Kur'an'ın 12. suresidir Sure 111 ayetten oluşur.
Hz. Yusuf'un hayat hikayesini baştan sona detaylı bir şekilde anlatarak, insanlara önemli mesajlar verir. Hz. Yusuf'un yaşadığı zorluklar, sabrı, affedici ve merhametli kişiliği, iman gücü ve Allah'a olan teslimiyeti, yüzyıllardır insanların ilham kaynağı olmuştur.

Yusuf Suresi neyi anlatır konusu nedir?

İlk üç âyette bu sûredeki âyetlerin Kur’an-ı Kerîm’in âyetleri olduğu, Kur’an’ın Arap diliyle indirildiği ve bu sûrede kıssaların en güzelinin anlatılacağı bildirilmektedir. Bundan sonra 101. âyete kadar Hz. Yûsuf’un kıssası anlatılmıştır. Kıssada Hz. Yûsuf’un, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, onu kuyudan çıkaran kafile tarafından Mısır’da köle olarak satılması, bir iftira sonucu cezaevine girmesi, Mısır kralının gördüğü rüyayı yorumlaması neticesinde cezaevinden çıkarılıp maliyeden sorumlu yüksek düzeyde yöneticiliğe getirilmesi, uzun süreli bir ayrılıktan sonra babası ve kardeşleriyle tekrar buluşması gibi konular ele alınmıştır. Daha sonraki âyetlerde ise müminlere müjde ve öğütler verilmektedir.

Kur’an-ı Kerîm’deki kıssalar bazı hikmetlere dayanmaktadır. Özellikle peygamberlerin kıssaları, alınması gereken ibretlerle doludur. Nitekim bu sûrenin son âyetinde yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır.” Hz. Yûsuf’un kıssası hakkında da şöyle buyurmuştur: “Andolsun ki Yûsuf ve kardeşle­rinde, almak isteyenler için ibretler vardır” (Yûsuf 12/7).



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