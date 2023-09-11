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Eylül ayı SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2023?

Sosyal ve ekonomik destek ödemesinin ne zaman verileceği ile ilgili araştırmalar eylül ayının ortalarına doğru hız kazandı. Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı kapsamında, ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla belli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Eylül ayının gelinmesiyle ödeme tarihi de merak konusu oldu. Peki, Eylül ayı SED ödemeleri yattı mı? SED Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri nasıl sorgulanır?

09:42 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
SED yardımı ödemesi

SED yardımı ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi. Peki, SED ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardımı 2023 ne kadar oldu? İşte detaylar.

EYLÜL AYI SED YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayı SED ödemeleri henüz yatmadı. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ HESABA GEÇMİŞTİ

Ağustos ayında SED ödemeleri hakkında açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 575 Milyon TL yatırıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

SED ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3.571 TL destek verildiğini kaydetti.



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