Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapılması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi. Peki, SED ödemeleri ne zaman yatacak? SED yardımı 2023 ne kadar oldu? İşte detaylar.