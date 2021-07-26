Özgün Zekat kimlere verilir?
DİNİ BİLGİLER

Zekat kimlere verilir?

Zekat vermek İslam'ın 5 şartından biridir. Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Haberimizde zekatla ilgili detayları bulabilirsiniz. Peki zekat kimlere verilir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zekat kimlere verilir?
Arşiv

Din İşleri Yüksek Kurulunun "zekat kimlere verilir?" sorusuna yanıtı şöyle:

  • "Zekatın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır (Tevbe, 9/60).
  • Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 266).
  • Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 268).
  • Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir (Kâsânî, Bedâî’, II, 43-46). Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.
  • “Allah yolunda” anlamına gelen “fî sebîlillah” ifadesi ise, kendisini Allah yoluna ve İslam’a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır."

Zekat nedir?
ÖZGÜN
Zekat nedir?

Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür?
ÖZGÜN
Zekat hesaplanırken hangi borçlar düşülür?

Fakir kardeşe zekat verilebilir mi?
ÖZGÜN
Fakir kardeşe zekat verilebilir mi?

Zekat kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?
ÖZGÜN
Zekat kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?

Abone Ol Google News
41 çiftçiye 200 bin adet verildi

41 çiftçiye 200 bin adet verildi

Tekirdağ'dan ABD ve Almanya dahil 7 ülkeye ihraç ediliyor.
30 bin kişi ziyaret etti

30 bin kişi ziyaret etti

​Çamlıca Kulesi'ne bayramda büyük ilgi.
Tunusun eski liderinden çağrı: Biz de Türk halkı gibi bu darbeyi başarısızlığa uğratabiliriz

Dışişlerinden Tunus'taki darbe girişimine ilişkin açıklama.

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

Son kullanma<br>tarihine mutlaka bakın

Son kullanma
tarihine mutlaka bakın

​İnternetten alışveriş yapanlara kritik uyarı.

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

​Ayda iki ton üretip kilosunu 45 TL'den satıyor, paraya para demiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.