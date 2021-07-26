Zekat kimlere verilir?

Ekonomi

Prof. Dr. Ömer Bolat yazdı: Necmettin Erbakan ve ekonomi

Türkiye'ye sunduğu katkılar ve adil düzen anlayışına yaptığı vurguyla siyaset tarihinde öne çıkan merhum eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ekonomi vizyonu hala konuşuluyor. Erbakan, ortaya koyduğu projeler ve uyguladığı modellerle Türk iş dünyasında da öncü rol oynadı. Mühendislik alanındaki bilgi ve tecrübesini ekonomi alanı ile birleştirmek için çaba gösteren Erbakan'ın, bu amaçla yaptığı çalışmalar, geliştirdiği projeler ve ekonomi anlayışı, Ömer Bolat'ın kalemiyle Z Raporu'nun bu ayki sayısında masaya yatırıldı.