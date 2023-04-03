Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları bugün de devam edecek. Dün yapılan maçların ardından çeyrek finalist takımlar belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, normal süresi 0-0 tamamlanan maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden çeyrek finale yükseldi. Yukatel Kayserispor, Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Demir Grup Sivasspor çeyrek finale yükseldi. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı ve çeyrek finale çıkan tüm diğer takımlar.