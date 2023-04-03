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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonucunda Gaziantep FK’nin ligden çekilmesi sebebiyle, Sivasspor ile arasındaki çeyrek final müsabakası oynanmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre Sivasspor hükmen galip sayılacak ve doğrudan yarı finale yükselecek. Peki Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var? İşte fikstür.

11:54 . 3/04/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGI MAÇLAR VAR?

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:

4 Nisan Salı

20.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

5 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Sivasspor ile Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı, MKE Ankaragücü - Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile de Galatasaray - Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananı mücadele edecek.



#Ziraat Türkiye Kupası
#çeyrek final
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
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