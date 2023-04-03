Ziraat Türkiye Kupası’nda hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı yarın, 5 Nisan Çarşamba ve 6 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGI MAÇLAR VAR?
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:
20.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir
20.30 Fenerbahçe - Kayserispor
Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Yarı finalde Sivasspor ile Fenerbahçe - Kayserispor eşleşmesinin kazananı, MKE Ankaragücü - Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile de Galatasaray - Medipol Başakşehir eşleşmesinin kazananı mücadele edecek.