Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921'de onaylanan İstiklal Marşı, 1930'a kadar Ali Rifat Çağatay'ın bestesiyle icra edilirken, 1930'dan itibaren de Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmaya başlandı.

12 Mart, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak her yıl kutlanıyor. 1921 yılında, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde, TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ifade eden bir eser oldu.