12 Mart Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüdür. Mehmet Akif Ersoy'un "Kahraman Ordumuza" ithafıyla yazdığı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün üzerinden 104 yıl geçti. İşte 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü yıldönümü anlam ve önemi...
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 12 Mart 1921'de onaylanan İstiklal Marşı, 1930'a kadar Ali Rifat Çağatay'ın bestesiyle icra edilirken, 1930'dan itibaren de Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmaya başlandı.
12 MART NE GÜNÜ, ÖNEMİ NE?
12 Mart, “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” olarak her yıl kutlanıyor. 1921 yılında, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde, TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığa olan tutkusunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ifade eden bir eser oldu.
Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart 1921 tarihi her yıl okullarda, resmi kurumlarda ve meydanlarda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.