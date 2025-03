Türk milletinin bağımsızlık yemini: Gölgeler ve İstiklal Marşı

Âkif, Taceddin Dergâhı’nda geceler boyunca yüreğindeki vatan aşkını, Anadolu’nun feryadını ve inancını mısralara kâh gözyaşlarıyla kâh derin bir sessizlik içinde döktü. Marşın her dizesi, müthiş bir diriliş çağrısıydı. 12 Mart 1921’de TBMM’de okunduğunda salon alkışlarla inlerken, milletvekilleri gözyaşlarına boğulmuştu. O gün herkesin ortak bir değerde birleştiği sanılmıştı. Ancak bazı kimseler marşın millî ruhu tam yansıtmadığını, İslâmî motifler içerdiğini, modern bir devlet için farklı bir marşın yazılması gerektiğini iddia ediyordu.

Behçet Kemal, İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesi gerektiğini, sanatsal açıdan yeterince güçlü olmadığını, marşın daha etkili ve sanat açısından daha başarılı bir şekilde yazılması gerektiğini belirtirken, Akif’i, olgun kafasının bütün güzel fikirleri, ayet ve hadislerin örümcek ağına takılıp kalmış olan bir din şairi; İstiklal Marşı’nı ise sonunda âmin denilebilecek mısralar, beş on mübalağa birkaç teşbih ve uzun bir dua! olarak tanıtmış ve şunları söylemiştir: “… artık hiçbir değeri kalmayan bu şiiri bir kenara bırakmak zamanı gelmiştir. Ya her merasimde, her içtimada bir millî marş terennüm etmenin çok lüzumlu, çok faydalı bir şey olduğunu reddetmeye yahut da asil hislerimizi öz dilimizi anlatan, millî ve modern bir beste ile ahenkleyen bir marş yapana kadar başımız önümüzde susmaya mecburuz. …” Akif yaşasa idi ona “O halde artık başınız önünüzde susmaya mecbursunuz!” derdi.