Özgün 15 tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
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15 tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

15 tatil ne zaman bitecek sorusu, öğrenciler ve öğretmenler için tatilde son haftaya girilirken gündemde yer alıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrencinin 21 Ocak Cuma günü karnelerini alarak girdiği 15 tatilde sona doğru gelinirken gözler de okulların ne zaman açılacağına çevrildi. Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı, uzayacak mı? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
okul

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylar öncesinden paylaşılan sömestr tatili, ara tatil ve dönem başlangıç tarihleri merak ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ikinci dönemin ne zaman başlayacağını, yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

15 TATİL UZAYACAK MI?

Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat'ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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