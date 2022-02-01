15 tatil uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aylar öncesinden paylaşılan sömestr tatili, ara tatil ve dönem başlangıç tarihleri merak ediliyor. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ikinci dönemin ne zaman başlayacağını, yarıyıl tatilinin ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

15 TATİL UZAYACAK MI?

Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat'ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

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