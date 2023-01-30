Eylül ayında başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem geçtiğimiz hafta karnelerin alınmasıyla sona erdi. 2. dönem ise ilk tatil nisan tatili olacak. Karnelerini alan öğrenciler 15 tatil için programlarını uygulamaya başladı. Nisan ara tatili 2023 ile eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2. ara tatil ne zaman 2023, nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB 2. dönem tatil takvimi...