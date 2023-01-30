|
Nisan ara tatili
Eylül ayında başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem geçtiğimiz hafta karnelerin alınmasıyla sona erdi. 2. dönem ise ilk tatil nisan tatili olacak. Karnelerini alan öğrenciler 15 tatil için programlarını uygulamaya başladı. Nisan ara tatili 2023 ile eğitime bir hafta ara verilecek. Peki, 2. ara tatil ne zaman 2023, nisan ara tatili ne zaman başlıyor? MEB 2. dönem tatil takvimi...
Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.
2. ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.
1. DÖNEM: 12 Eylül 2022- 20 Ocak 2023
1. ARA TATİL: 14/18 Kasım 2022
YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak- 3 Şubat 2023
2. DÖNEM: 6 Şubat/ 16 Haziran 2023
2. ARA TATİL: 17/20 Nisan 2023