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2-4 yıllık özel üniversite ücretleri ne kadar 2023-2024?

YKS sonuçlarının açıklanması sonrasında 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak. Özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler tarafından vakıf üniversitesi fiyatları araştırılmaya başlandı. 2023-2024 özel üniversite fiyatları ne kadar? İşte yeni dönem fiyatları...

09:25 . 22/07/2023 السبت
Yeni Şafak
Özel üniversite ücretleri

Özel üniversite ücretleri

YKS puanları ile özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin fiyatları bölümden bölüme değişiklik gösterirken başarılı öğrencilere yüzde 25, 30 ve 50 burs imkânı sağlanıyor. Bu bağlamda Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor.

ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ 2023 2024

Özel üniversiteler, Türkiye'de yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Özel üniversiteler, devlet üniversitelerine göre daha fazla bölüm ve program seçeneği, daha esnek eğitim koşulları, daha yüksek kaliteli akademik kadro ve altyapı, daha fazla burs ve indirim imkanı sunmaktadır. Özel üniversitelerin avantajlarına karşılık, dezavantajı ise yüksek eğitim ücretleridir.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Hukuk fakültesi: 139.000 TL

Mimarlık fakültesi: 125.000 TL

Mühendislik fakültesi: 119.000 TL

Psikoloji: 125.000 TL

Gastronomi ve Mutfak sanatları: 89.500 TL

İşletme fakültesi: 110.000 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 110.000 TL

Sivil havacılık: 85.000 TL

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Tıp fakültesi: 150.000 TL

Diş hekimliği fakültesi: 120.000TL

Mühendislik fakültesi:102.000 TL

Hukuk fakültesi: 110.000 TL

Eczacılık fakültesi: 139.000 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 77.500 TL

Mimarlık fakültesi: 102.000 TL

Eğitim fakültesi: 77.500 TL

Fen Edebiyat Fakültesi: 90.000 TL

İletişim fakültesi: 90.000 TL

Güzel sanatlar fakültesi 80.000 TL

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Tıp fakültesi: 195.000 TL

Hemşirelik fakültesi: 140.000 TL

Hukuk fakültesi: 111.776 TL

İletişim fakültesi: 100.000 TL

Psikoloji: 180.000 TL

Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği: 146.000 TL

Eğitim fakültesi: 100.000 TL

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Çocuk Gelişimi : 28.000 TL

Adalet : 34.000 TL

Bilgisayar Programcılığı: 28.000 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği: 28.000 TL

Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) : 31.000 TL

Ameliyathane Hizmetleri : 32.000 TL

İlk ve Acil Yardım : 32.000 TL

Anestezi, Fizyoterapi : 32.000 TL

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Tıp fakültesi: 147.630 TL

Diş fakültesi: 126.710 TL

Sağlık bilimleri fakültesi: 57.330 TL

Psikoloji: 76.240 TL

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Hukuk fakültesi: 139.120 TL

Mühendislik fakültesi: 139.120 TL

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: 139.120 TL

İletişim Fakültesi: 139.120 TL

Sanat ve Tasarım Fakültesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık : 139.120 TL

Sanat ve Tasarım Fakültesi (Tiyatro) 131.600 TL



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