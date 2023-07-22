Özel üniversite ücretleri
YKS puanları ile özel üniversiteleri tercih etmek isteyen öğrenci ve veliler özel üniversite ücretleri ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Üniversitelerin fiyatları bölümden bölüme değişiklik gösterirken başarılı öğrencilere yüzde 25, 30 ve 50 burs imkânı sağlanıyor. Bu bağlamda Özel üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları merak ediliyor.
ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ 2023 2024
Özel üniversiteler, Türkiye'de yükseköğretim kurumları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Özel üniversiteler, devlet üniversitelerine göre daha fazla bölüm ve program seçeneği, daha esnek eğitim koşulları, daha yüksek kaliteli akademik kadro ve altyapı, daha fazla burs ve indirim imkanı sunmaktadır. Özel üniversitelerin avantajlarına karşılık, dezavantajı ise yüksek eğitim ücretleridir.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Hukuk fakültesi: 139.000 TL
Mimarlık fakültesi: 125.000 TL
Mühendislik fakültesi: 119.000 TL
Psikoloji: 125.000 TL
Gastronomi ve Mutfak sanatları: 89.500 TL
İşletme fakültesi: 110.000 TL
Sağlık bilimleri fakültesi: 110.000 TL
Sivil havacılık: 85.000 TL
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Tıp fakültesi: 150.000 TL
Diş hekimliği fakültesi: 120.000TL
Mühendislik fakültesi:102.000 TL
Hukuk fakültesi: 110.000 TL
Eczacılık fakültesi: 139.000 TL
Sağlık bilimleri fakültesi: 77.500 TL
Mimarlık fakültesi: 102.000 TL
Eğitim fakültesi: 77.500 TL
Fen Edebiyat Fakültesi: 90.000 TL
İletişim fakültesi: 90.000 TL
Güzel sanatlar fakültesi 80.000 TL
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Tıp fakültesi: 195.000 TL
Hemşirelik fakültesi: 140.000 TL
Hukuk fakültesi: 111.776 TL
İletişim fakültesi: 100.000 TL
Psikoloji: 180.000 TL
Yazılım, Bilgisayar Mühendisliği: 146.000 TL
Eğitim fakültesi: 100.000 TL
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)
Çocuk Gelişimi : 28.000 TL
Adalet : 34.000 TL
Bilgisayar Programcılığı: 28.000 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği: 28.000 TL
Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) : 31.000 TL
Ameliyathane Hizmetleri : 32.000 TL
İlk ve Acil Yardım : 32.000 TL
Anestezi, Fizyoterapi : 32.000 TL
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Tıp fakültesi: 147.630 TL
Diş fakültesi: 126.710 TL
Sağlık bilimleri fakültesi: 57.330 TL
Psikoloji: 76.240 TL
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
Hukuk fakültesi: 139.120 TL
Mühendislik fakültesi: 139.120 TL
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: 139.120 TL
İletişim Fakültesi: 139.120 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık : 139.120 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi (Tiyatro) 131.600 TL