20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! Atama.meb.gov.tr!

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını haberimizde sizler için hazırladık. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek." bilgisi paylaşıldı.

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları ise resmi site üzerinden erişime açıldı.

Atama sonuçları hangi adresten öğrenilir?

Atama sonuçları MEB’in resmi sitesi üzerinden öğreniliyor.

Atama sonuçları için tıklayınız

Kaç kişi başvurdu?

Sözleşmeli öğretmenlik için 50 bin 728 başvuru yapıldı.

Başvurular ne zaman son buldu?

50 bin 728 başvurunun yapıldığı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 20 Temmuz’da sona erdi.

Atananlar kaç yıl çalışacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonucu ataması çıkan öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışacak. Her sene öğretmenlerle sözleşme yenilenecek. 4 yıl süresi sonunda öğretmenler kadroya alınacaklar. 2 yıl da kadrolu olarak çalışacak öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl çalıştıktan sonra faklı illere tayin isteyebilecek.

Sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Görev tebliğ edildiğinden itibaren 15 gün içerisinde göreve başlayabilecekler.

20 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum" dedi.

Dönemin yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla yeni sistemin ilk öğretmen atama töreni gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanlığında bilgisayar kurası ile gerçekleştirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenliğin bilgelik gösteren bir meslek olduğunu ifade etti. Bilginin görgüye dönüşmesinin önemine değinen Selçuk, "Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Hepiniz okullarınıza gideceksiniz, derslerinize başlayacaksınız. Derslerinize başlamadan önce bir şeye dikkat edin lütfen. Bütün çocukların gözüne gözünüz değmeden derse başlamayın. Ve lütfen onların gözünden kalbine akan bir şeyler olduğunu hissedin. O zaman sizin öğretmenliğiniz başlamıştır. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan resmi kişi olacaksınız. Benim bu bağlamda söyleyeceğim çok şey var ama heyecanınızın farkındayım. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz" şeklinde konuştu.

"Güvencemiz sizsiniz"

21’inci yüzyılın beklentisine cevap vermenin önemini vurgulayan Bakan Selçuk, "Örneğin Çin’deki üstün zekalı sayısı neredeyse Türkiye’nin nüfusu kadar. Öğretmenlik mesleği fedakarlık mesleği. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart görünüyor. Yeni yönetim sisteminin inşası bağlamında hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin ilk Milli Eğitim Bakanı olmanın heyecanını yaşıyorum. Ama emin olun ben sizin yerinizde olmayı çok isterdim. Sizin yapacağınız işlerle ilgili olarak bizim güvencemiz sizsiniz. Ben sadece ve sadece Türkiye’deki tüm öğretmenlere güvenerek bunu söylüyorum. Eğer çocuklarımız için bir şey yapacaksak, işbirliğine gireceksek hep beraber bunu tutup kaldırmamız lazım. Bu sene 20 bin öğretmen atamasını gerçekleştirebiliyoruz. Umut güzel bir şeydir. Ama umut tacirliği iyi bir şey değildir. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa, her türlü enerjimizi sarf edip gereken sonuçlara ulaşmayı diliyorum" temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından bilgisayardan kura yöntemiyle atama yapıldı. 20 bin öğretmen hangi şehirde hangi okulda atanacağını beklerken törenin başlamasıyla heyecan daha da arttı. En fazla atama Şanlıurfa’ya gerçekleşti. Öğretmenlerin atandıkları yerleri öğrenmeleriyle salonda büyük alkış ve çığlıklar koptu. Kimi öğretmenler yanlarında gelen ailelerine sarılıp ağlarken kimi öğretmenler de gözyaşları içinde yakınlarını arayarak müjdeli haberi verdi.

Saat 13.00’dan itibaren tüm sonuçlar erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ikgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak duyuru ile sonuçlar, atama.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.