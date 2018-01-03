Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının maaşları hakkında resmi açıklama yaptı. Çalışanlar ise maaş oranlarını merak ediyor. Peki 2018 Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar oldu?

2018 Araştırma Görevlisi maaşı ne kadar?

Yapılan zamlarla birlikte Araştırma Görevlisi maaşları 4.657 liradan 4.939 liraya yükseldi.

2018 Yılı Ocak Döneminde Kamu Görevlileri ve Emeklilere Yapılan Zamlar

018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir.

2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde % 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon % 5,69 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave % 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda % 5,69 oranında artış yapılmıştır. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2.721 TL'den 2.893 TL'ye yükselmiştir.

2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil %5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı 1.871 TL'den 1.978 TL'ye yükselmiştir.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise % 5,69 oranında artış sağlanmıştır. Böylece en düşük SSK emekli aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise 1.330 TL'den 1.405 TL'ye yükselmiştir.