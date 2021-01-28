2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2021 bedelli askerlik ücretleri belli oldu. Bedelli askerlik ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlandı. 2021 yılının ilk yarısında bedelli ücreti, 39 bin 788 lira olarak uygulanacak. Peki,2021 celp tarihleri ne zaman? İşte bedelli askerliğe dair detaylar.
Haber MerkeziYeni Şafak
Bedelli askerlikte 2021 ücretleri belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 lira olan ücret bu yılı ilk yarısında 39 bin 788 lira olarak uygulanacak.
Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı.
2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.
DÖVİZLE ASKERLİĞE KUR AYARI
Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.
CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklamıştı.
2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında,
a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir.
Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK’nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).
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