2021 doğum izni ne kadar: Doğum izni kaç gün?

Doğum izninden 4/A ve 4/B sigortalılık statüsünde olan kadın ya da sigortalı olan erkeğin sigortalı olmayan eşi bu durumdan yararlanabilir.

Doğum İzni Kaç Gün?

Doğum izni süresi anneler izin hamilelikten önce ve sonra 8 haftadan toplamda 16 haftadır. Sağlık sorunu olmayan ve kendini iyi hisseden gebe kadınlar hamileliklerinin 37. Haftasına kadar çalışmaya devam edebilir. İkiz ya da üçüz gibi çoğul hamilelik yaşayan kadınlara doğumdan sonraki 8 haftaya 2 hafta ek süre verilir. Babaların doğum izinleri ise özel sektörde ve devlet kurumlarında çalışmalarına göre değişir. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında eşi doğum yapan erkekler için 10 gün izin verilebilir. Özel sektörde çalışan erkekler içinse 5 gün izin hakkı vardır.

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Doğum İzni Koşulları Nelerdir?

Doğum izni koşullarını sağlamak için çalışan kadının hamileliğinin 32. Haftasına gelmiş olması gerekir. Hamileliğin 32. Haftasından sonra gerekli izin alınabilir. Hamile kadının kendini iyi hissetmesi ve henüz izne ayrılmak istememesi durumunda izin süresi 37. Haftaya kadar uzatılabilir. Fakat bu tarihten sonra tekrar uzatma işlemi yapılmadan kadın izne çıkarılmalıdır. Erkekler için ise 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan Ek Madde 2’de yer alan koşulları sağlıyor olmak gerekir. Bu maddeye göre çalışan kişinin evlenmesi, evlat edinmesi ya da anne, baba, eş, kardeş, çocuk gibi yakınlarından birinin ölmesi halinde üç gün, eşinin doğum yapması durumunda da beş gün şeklinde izin verilir. Kişinin hakkı olan bu izinler ücretlidir.

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Doğum İzni Ücreti Ne Kadar?

Doğum izninin ücreti doğum yapan kadınların çalışamadıkları sürede maaş almaya devam etmesidir. Geçimlerini sağlayabilmek için ödenen doğum izni ücreti hesaplaması annenin son çalıştığı 3 ayda aldığı brüt maaş üzerinden yapılır. Bu üç maaşın ortalaması alınır ve üçte ikisi annenin 30 günlük doğum izin ücreti şeklinde ödenir. Doğum izni sırasında işveren ücret ödemediği için kişinin sigorta primi de ödenmez. Doğum izni dışında çocuğu olan kadınlar devletin sağladığı farklı yardımlardan yararlanabilir. Doğum parası ve süt yardımı konusunda da destek alınabilir.

Annelerin Doğumdan Sonra Yarım Gün Çalışma Hakları Kaç Gün?

Doğumdan sonra yarım gün çalışma hakkı annenin kaçıncı çocuğa sahip olduklarına göre değişir. Annenin sahip olduğu yarı zamanlı çalışma gün sayısı şu şekildedir:

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• Doğan çocuk ilk çocuk ise annenin yarım gün çalışma izni toplam 60 gündür

• Doğan çocuk ikinci çocuk ise annenin yarım gün çalışma izni toplam 120 gündür.

• Doğan çocuk üçüncü çocuk ise annenin yarım gün çalışma izni toplam 180 gündür.

Doğum Parası Almanın Şartları?

Doğum parası alma şartlarını tamamlayan kişiler devlet tarafından sağlanan yardımı alabilir. 2015 yılından itibaren sağlanan yardımda her yeni doğan bebek için anneye para ödemesi yapılır. Doğum izni sürecinde doğum parası başvurusu yapılabilir. Doğum parası almak için gerekli olan şartlar şu şekildedir:

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• Kişinin Sigortalılık niteliği sona ermemelidir.

• Doğumdan önceki 1 yılda en az 90 gün sigorta primi bildirilmiş olmalıdır.

• Kişinin doğum izni süresi boyunca işyerinde çalışmamış olmalıdır.

• Doğum olayının gerçekleşmiş olması gerekir.

• Doğan bebeğin sağ olması gerekir.