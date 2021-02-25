2021 engelli emeklilik başvuru şartları 2008 tarihli yasaya göre SSK ve BAĞ-KUR’ a bağlı kişilerin %60 üzeri engele sahip olmaları durumunda 15 gün prim gününün doldurulması gerekir. Prim gün sayısının doldurup 2021 engelli emeklilik başvurusu yaparak emekli olmaya hak kazanan emekli için gereken prim gün sayısı ise 3690 gün üzerinden hesaplanır. SSS ya da BAĞ-KUR emeklisinin %50-%59 arası engel durumu varsa bu kişiler de 16 yıl çalışmak zorundadır. Engelliler bu süre içinde 4321 prim günü ödeyerek emekli olabilmektedir. SSK ve BAĞ-KUR ‘a bağlı olarak çalışan kişiler, 18 yıl çalışmak zorunda olup, 4680 prim gününü doldurarak emekli olmaya hak kazınırlar.

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2021 Engelli Emekliliği İçin Hangi Belgeler Gerekir?

2021 engelli emekliliği için olması gereken belgeler şunlardır:

SSK prim günü,

Emeklilik statüsü,

Özürlülük oranı,

Diğer sandıklarda yer alan prim günü,

İlk tescil günü.

2021 Engelli Emekli Maaşı Ne Kadar?

2021 engelli emekli maaşı SSK ve vergi indiriminden yararlanan kişilere devlet tarafından 900 TL -1100 TL verilmektedir. Emekli sandığı ve vergi indiriminden yararlanan engelli kişiler 1900-2100 TL arasında engelli maaşı verilmektedir.

Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvuru Şartları Nelerdir?

Engelliler için erken emeklilik başvuru şartları şunlardır:

Engelli kişinin engel durumu çalışmaya başlamadan önce fark edilmeli ve raporla tescillenmelidir,

Engelli kişinin en az %40 engelli raporu bulunmalıdır,

SGK engelli işlem belgesinin yanı sıra vergi indirim belgesinin emeklilik kapsamındaki başvurular için ilgili resmi kuruma teslim edilmesi gerekir,

Emekli olacak engelli kişinin emeklilik tarihi çalıştığı kuruma göre değişmekte olup, kişinin erken yaşta işe başlaması daha erken emeklilik maaşı almasına neden olacaktır. 2021 engelli emeklilik başvurusu sürecinde engelli kişinin emekli maaşı ve sosyal statüsü işe başladığı tarihe göre değişmektedir.

2021 Engelli Emeklilik Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekir?

2021 engelli emeklilik başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Engellilerin emeklilik talep formu örneği ve tahsis formu,

Engellinin işvereni tarafından verilen onaylı hesap fişi,

Engellinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Engellinin güncel çekilen iki adet vesikalık fotoğraf örneği.

BAĞ-KUR sosyal güvencesine sahip olan engelli bireylerin başvuruları için gerekli belgeler ise;

Engellinin sigortalı olma belgesi,

Engellinin yaşlılık maaşı için doldurduğu talep formu,

Engellinin vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Engelli kişinin daha önceden ödemiş olduğu fakat aktif hesap planında görülmeyen prim ödemeleri.

Engelli vatandaşların erken emeklilik için gerekli olan forum ve belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak kısa sürede emekli olarak engelli maaşını alabilirler. Kişilere 1 ay içinde erken emeklilik talep formunun onaylanıp onaylanmadığı bilgisi ivedilikle iletilir. Onay alan kişiler engelli emeklilik maaşları takip eden ayda hesaplarına yatırarak maaşını alabilirler.

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2021 Engelli Emekliliği İçin Başvuru Yapma Yöntemleri Nelerdir?

2021 engelli emekliliği için başvuru yapma yöntemleri ilk olarak ikamet edilen SGK merkezlerine başvurulmasıdır. SGK’ya iletilmesi gereken belgeler ise şunlardır:

Engelli sağlık raporu beyanı,

Nüfus cüzdanı,

İşveren tarafından verilen sigortalı maaş bordrosu.

Engellilerin emekli olduklarında maaşlarına çeşitli vergi indirimleri yapılmaktadır. Yasalar kapsamında gösterilen kişinin engellilik durumuna göre değişen vergi indirimi avantajı sağlayan emekliler aynı zamanda erken emekliliğin de kapısını açacaktır. Bu imkâna sahip olan emekli vatandaşlar erken emekli olabilmektedir. Kişi normal olarak sigortalı hayatına başladıktan sonra kaza sonucu engelli olduysa, gerekli belgeleri temin ettikten sonra 2021 engelli emeklilik başvurusu yaparak SGK’ ya teslim etmelidir. Heyet raporu ile engellilik oranı saptanan kişiler uygun şartları taşıması halinde erkenden emekli olma avantajı yakalamaktadır.