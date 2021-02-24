2021 Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaş Başvuru Şartları Nelerdir?

Engellilik maaşı engellilerin yanı sıra onların hayatını kolaylaştıran kişileri de koruma altına almaktadır. Engelli maaşı alamaya hak kazanan kişiler ayda bir olmak üzere engelli maaşı almaktadır. Engel oranı tespit edilen engelli vatandaşlara %40-%69 oranında engelli olanlara 536TL, %70-%90 arası engelli olan kişilere de 804 TL engelli maaşı verilmektedir. Evde bakım maaşı veren Bakanlık, bu maaşın her ay verilmesine karar vererek maaşın 1383 TL olmasını kararlaştırmıştır. Özel bakım kurumlarında engelli kişilerin bakımını üstlenen kişilerin maaşına zam yapan Bakanlık, bu kişilerin aylık maaş miktarını 2611TL olarak açıklamıştır.

Kimler Engelli Maaşı Alır?

Engelli maaşı almaya hak kazan kişiler ilk olarak TC vatandaşlarıdır. Engelli maaşı alan kişiler şunlardır:

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• 2022 engelli raporuna sahip olanlar engeli maaşı alır.

• Engellik oranı %40 ‘ın üzerinde olan engeli kişiler maaş alabilir.

• Maaşı talep eden kişinin en çok 65 yaşında olması gerekir.

• Engellilik raporu güncel olmalıdır.

• Reşit olamayan engelli kişilerin başvurularını ebeveynleri yapmalıdır.

• Ebeveynlerin başvuru yaptığı aşırasında vesayet belgesi istenmelidir.

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• Engelli kişi yüksek maaşa sahipse ve dolgun maaşlı bir işte çalışıyorsa, mal varlığı varsa engelli maaşı alamaz.

• Maaşı alan kişinin ailesinin geliri asgari ücretin üçte birini geçmeyecek kadar olmalıdır.

Engelli Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli maaşı başvurusu için Sosyal Dayanışma Vakfı müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Engelli maaşı başvurusu için SYDV müdürlüklerine başvuru yaparak başvuru işlemlerini hızlandırabilir, engelli maaşı hakkında en doğru bilgiyi alabilirsiniz. Kişi müdürlüklere gidemeyecek durumdaysa vesayet yetkilisi olan ebeveyn ve yasal temsilcileri onun yerine başvuru yapabilir. Engelli başvurusu için gelir testinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Eksik, yanlış, hileli ve 3. Kişileri aldatmaya yönelik başvuru yapan kişilerin engellilik maaşı başvurusu incelenmeye alınmadan kişi, maaştan men edilecektir.

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Engelli Maaşı Başvurusunda İstenen Belgeler Hangileridir?

Engelli başvurusunda gerekli olan belgeler hangileridir:

• Kimlik fotokopisi

• Engeli maaş talep beyanı

• İkametgâh bilgisi

• Güncel iki adet vesikalık belgesi

• %40 ve üzeri kişilerin engelli olduğuna dair rapor

• Mülk ve gelir belge beyanı

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• Vesayet görevi üstelenen kişinin vasi kimlik belgesi

• Gelir testi formu, muhtaçlık belgesi

Engelli Maaşı Sorgulaması Nereden Yapılır?

Engelli maaşı sorgulama işlemi e-Devletten yapılır. Kimlik bilgisi ve şifre bilgilerinizle e-devlet sistemine girerek, ilgili araç çubuğundan engellik maaşı hakkında derinlemesine araştırma yağabilirsiniz. Şifre bilgilerinizi bilmiyorsanız PTT ‘den 2 TL karşılığında şifre alabilir, hızlıca sisteme giriş yaparak engellilik maaşı ve diğer tüm kullanıcı bilgileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Engelli maaşı oranlarında uygulanan vergi indirimi aylık ücretlere yansıtıldığı için engelli vatandaşın maaş durumunda çok az bir ücret kesintisi yapılmaktadır. Vergi indirimi engelli vatandaşlara hissettirilmeyecek kadar uygulanırken, engelli vatandaşlara uygulanan indirmelerle beraber ödemeler engellik oranına göre değişmektedir. Engellik oranı %40-59 arasında olanlar 350TL,%60-79 arasında olanlara 780 TL, %80 ve üzeri olanlarda ise 1400 TL olarak belirlenmiştir. Engelli maaş ödemeleri kişilerin doğum tarihi ve gününe göre farklı günlerde yapılmaktadır. Engellilik maaşı kişinin engellik oranı, sigorta kapsamı ve gelir testine göre değişiklik gösterir. E devlet üzerinden engelli aylığı kapsamında tüm bilgilere ulaşabilir, engelli maaşın günü, yasal mevzuat kapsamı ve hangi koşullarda verildiğine dair her konuda bilgi taraması yapabilirsiniz.